El centro de Asturias, sin conexión eléctrica: las subestaciones de los polos fabriles están saturadas

La mayoría de las subestaciones eléctricas del área industrial de Asturias (los polos de Gijón y Avilés y los polígonos del centro de la región), no disponen de capacidad para permitir la conexión de nuevos proyectos fabriles o avanzar en la electrificación de las factorías.

La red eléctrica española se encuentra en una situación de elevada saturación, concluye un estudio elaborado por el Foro Industria y Energía (que tiene entre sus miembros a la Universidad de Oviedo) en colaboración con Opina 360. De las 6.023 subestaciones analizadas, 4.960 carecen de capacidad disponible, lo que supone el 82,4% del total. Esta tasa difiere ligeramente de la publicada recientemente por la patronal que agrupa a las principales eléctricas, AELEC, del 83,4%, porque incluye información de más distribuidoras, aunque se mantiene en la misma línea. El total de potencia disponible en el conjunto del país asciende a poco más de 10 GW (10.134,33 MW), pero su distribución es heterogénea y se encuentra fragmentada regionalmente.

Asturias es la comunidad con un menor nivel de saturación de subestaciones, con un 26,1%, pero si se pone la lupa en los polos industriales del centro de la región (en Avilés y Gijón y en los polígonos de Siero y Llanera) se aprecia que la mayoría de las subestaciones no disponen de capacidad o la tienen escasa (por debajo de 10 megavatios). Es una situación que ya ha denunciado la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y que padecen compañías como Asturiana de Zinc, que no ha podido ampliar su capacidad de producción por las limitaciones de la red.

Cierre de las nucleares

Por otro lado, las grandes eléctricas ya se movilizan para conseguir que el Gobierno acepte retrasar el cierre de las centrales nucleares. Las compañías propietarias de los reactores españoles (Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios en unas u otras centrales, y Naturgy y EDP como accionistas minoritarios en algunas de ellas) quieren sentarse ya con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para abordar las razones técnicas y operativas que justificarían aplazar las clausuras de las plantas y para plantear algunos cambios en la carga fiscal de las centrales para garantizar su viabilidad económica.

Las compañías han trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica su interés por mantener cuanto antes una reunión al más alto nivel, con la intención de convocar un encuentro entre la vicepresidenta y los máximos ejecutivos de cada una de las eléctricas españolas, según confirman varias fuentes al tanto de los movimientos. Las compañías aún no han recibido respuesta por parte del Ejecutivo para poner fecha a una reunión que consideran imprescindible para avanzar hacia una revisión pactada de los cierres.

Las cuatro grandes eléctricas propietarias de centrales nucleares en España cuentan con un consenso de mínimos sobre la ampliación de la vida de gran parte de las centrales nucleares españolas y para plantear una revisión de su fiscalidad. Una posición compartida que evita algunos de los puntos sobre los que existen diferentes sensibilidades entre las compañías.