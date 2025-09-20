Los directivos sanitarios, en vilo ante el recorte de puestos por la fusión de áreas

El último trimestre del año va a dejar poco espacio para el aburrimiento en la sanidad pública asturiana. Habrá procesos selectivos, con más de 65.000 inscritos para 2.003 plazas fijas. Habrá movilizaciones sindicales, con al menos una huelga de médicos el próximo 3 de octubre. Y, lo que más preocupa en los despachos, habrá un importante baile de cargos directivos como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo mapa sanitario, que reduce de ocho a tres las áreas de salud en las que se divide el territorio asturiano. A menos áreas, menos cargos directivos, es la ley inexorable que aumenta la ansiedad de los actuales gestores, que en una notable porción contienen la respiración porque no saben dónde estarán trabajando el próximo año.

Mutismo total de la Consejería. "No podemos decir nada", respondieron ayer a este periódico fuentes de la Consejería de Salud. Ni siquiera plazos aproximados han querido facilitar. Lo que se espera con más expectación es el decreto con la nueva estructura del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Este esquema de gobernanza debe reflejar el recorte de puestos directivos derivado de la fusión de áreas. Ahí se verá si el Principado aplica el mayor tijeretazo de altos cargos de su historia o si, por el contrario, la supresión de gestores se queda por debajo de lo esperado.

Plazos. ¿Cuándo se aprobará el nuevo decreto de estructura del Sespa? Inicialmente, se pensaba en septiembre y ahora algunos apuntan a octubre. Un buen conocedor de la gestión explica que, si se pretende que los nuevos equipos estén operativos en enero de 2026, "el margen disponible es ya pequeño". Hay que aprobar la nueva estructura, convocar las plazas directivas definidas en la misma, recibir las solicitudes de aspirantes, dar un periodo de alegaciones, adoptar las decisiones, publicarlas… Y es bien sabido que los plazos administrativos suelen tender a dilatarse.

Un trimestre muy intenso. Puede tomarse como pista sobre el cronograma lo que el pasado mes de febrero –en el transcurso de una conferencia en la Cámara de Comercio de Oviedo acerca de la reordenación del mapa sanitario– explicó la consejera de Salud, Conchita Saavedra, quien expuso el siguiente esquema temporal: aprobación "antes del verano" del decreto del nuevo mapa que establece "seis meses de periodo transitorio"; y aprobación, en el transcurso de estos seis meses, del decreto de puestos de difícil cobertura, la modificación del pacto de contrataciones, la representación de los sindicatos en el territorio y el decreto con la nueva estructura de la Consejería de Salud y del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Todo ello "tiene que estar en vigor a principios de 2026", sentenció entonces la titular de Salud. Si esto se lleva a la práctica, estos próximos meses van a ser muy intensos desde el punto de vista normativo. Si no se cumple, la Consejería habrá de justificar un retraso que no parece obedecer a motivos objetivos, pues la reforma del mapa sanitario, tras cuatro décadas de vigencia del anterior, lleva un largo tiempo rodando por los despachos de los gobernantes.

"Optimizar los recursos profesionales". ¿Y cómo será la nueva estructura del Sespa? La respuesta de casi todos los consultados es que "nadie sabe nada" y que todo se está cocinando "en la Consejería", parece ser que con muy poca consulta en el exterior del ala oeste del edificio de Calatrava. El pasado 23 de junio, al dar luz verde a la actualización del mapa sanitario –cumpliendo el plazo previsto–, el Gobierno declaró, mediante una nota de prensa, que esta medida "entrará en vigor a principios de 2026 y permitirá optimizar los recursos tecnológicos y profesionales del Servicio de Salud". Y añadió lo ya sabido: que el número de áreas pasará de ocho a tres, con las cabeceras en Oviedo, Gijón y Avilés. Oviedo asume, además del centro de Asturias, las áreas del Caudal y del Suroccidente. Gijón amplía su competencia a la cuenca del Nalón y a todo el Oriente de Asturias. Y Avilés extiende su gestión al Noroccidente.

¿Hasta dónde se puede recortar? La nota de prensa del Gobierno regional hablaba de "optimizar los recursos profesionales del Servicio de Salud". En relación a la supresión de cargos directivos, algunos de los propios interesados, consultados por LA NUEVA ESPAÑA, ven necesaria una reflexión pausada. Nadie duda de que el hecho de pasar de ocho estructuras de gestión a tres ha de permitir la amortización de algunos puestos, pero ven muy complicado gestionar sin intermediarios el Hospital de Cangas del Narcea desde Oviedo, el de Arriondas desde Gijón o el de Jarrio desde Avilés. En consecuencia, se da por casi seguro que al frente de cada hospital habrá una figura de "director" o "director médico" que reporte a la gerencia del área. Otros barajan la recuperación, en cada una de las tres áreas, de una doble estructura de gobernanza que estuvo en vigor durante lustros: una para atención especializada y otra para atención primaria.

La derivada de la FINBA. Y una derivada de todo lo dicho, que está ganando enteros en estas últimas semanas, es que esta renovación de cargos incluya un cambio en la dirección de Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias (FINBA). En noviembre de 2023, el actual director, el exconsejero de Sanidad del Principado Faustino Blanco, fue ratificado en este puesto hasta 2026. Faustino Blanco nació a finales de 1953, lo que significa que despedirá 2025 con 72 años. ¿Quién será su sustituto? Hay varios nombres sobre la mesa, y todos ellos de conocidos gestores del presente o del pasado. La actual retribución anual del director de la FINBA es muy jugosa y se divide en dos tramos: 85.000 fijos y otros 25.000 variables y supeditados a la consecución de determinados objetivos. Como elemento comparativo, el salario anual del presidente del Principado ronda los 73.000 euros brutos, y el de sus consejeros es ligeramente inferior.