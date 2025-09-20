Emotivo homenaje literario a Xuan Bello
El Círculo Cultural de Valdediós presentó ayer en Las Caldas el libro "El vuelo de la celebración", un emotivo homenaje al poeta tinetense Xuan Bello, fallecido el pasado mes de julio. El volumen, coordinado por José Luis García Martín, cuenta con la contribución de 17 poetas. En la foto, los participantes posan con un retrato de Bello.
