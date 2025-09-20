La Fiscalía no detectó fallos en las pulseras "antimaltrato" en Asturias

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó ayer al Gobierno de "esconder durante meses" los fallos en el funcionamiento de las pulseras "antimaltrato" de los que da cuenta la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2024. Esas deficiencias en el servicio derivaron en sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios en procesos por quebrantamiento de penas y medidas de alejamiento. Núñez Feijoó imputa al Ejecutivo socialista "mala fe", "indolencia" y "ocultación" en la gestión de este asunto y exige transparencia al Ministerio de Igualdad. Su titular, Ana Redondo, insistió ayer en que los fallos fueron "puntuales" y en que las pulseras telemáticas para el control de las medidas de alejamiento "salvan vidas". Lo que no las salva, dijo, es la "alarma" social y la "desinformación".

Asturias ha quedado al margen de la polémica por los problemas técnicos derivados del trasvase de datos con el cambio de adjudicación del sistema "Cometa" –primero a cargo de Telefónica y ejecutado por Securitas Direct y desde marzo de 2024 en manos de Vodafone y Securitas– , que, a través de brazaletes, permite vigilar el cumplimiento de las ordenes de alejamiento de las víctimas de violencia de género. La Fiscalía del Principado de Asturias no tiene constancia de ningún fallo en los dispositivos activos en la comunidad. En el año 2023, en Asturias, 27 mujeres disponían de esa protección telemática.

Colectivos feministas como "Mujeres de La Escandalera", que convoca en Oviedo concentraciones cada vez que una mujer es asesinada, cuestionan la eficacia de las pulseras "antimaltrato". "Muchas tenían pulsera, las órdenes de alejamiento se rompen igualmente y son las mujeres las que pasan nervios y tienen que acudir a la Policía, con el corazón en un puño cuando escuchan un pitido, mientras que sus maltratadores solo reciben una advertencia", argumenta Flor Tejo, portavoz del colectivo feminista.

"Un tema gravísimo"

Tejo considera que el revelado por la Memoria de la Fiscalía es "un tema gravísimo" y lamenta que la Ministra de Igualdad se escude en que solo ha habido "fallos puntuales". "Está en riesgo la seguridad de las mujeres que han tenido la valentía de denunciar", alerta. La portavoz de "Mujeres de La Escandalera" apunta, además, a la reducción del precio del contrato del servicio, que se adjudicó con Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. "Estamos luchando para que haya más recursos para garantizar la seguridad de las mujeres, ¿adónde va ese dinero?", plantea.

Núñez Feijóo avivó la bronca política apelando a este asunto. "Un Gobierno que ya solo tiene la cabeza en los juzgados y en las cárceles ha acabado por no darse cuenta de que ha librado de ellas a depredadores sexuales", manifestó en la clausura del Campus FAES. "Es una negligencia de enorme gravedad y llueve sobre mojado tras la ley del solo sí es sí, que liberó a más de mil agresores sexuales antes de tiempo", recordó.

Redondo lanzó un mensaje a las víctimas durante un acto organizado por UGT en Valladolid. Recalcó que las pulseras "funcionan y han funcionado en todo momento" y pidió a las usuarias del sistema que estén "tranquilas". Explicó que cuando se produjeron los fallos técnicos en el Cometa se produjo un "sobreseimiento temporal" en los casos de violencia de género en los que un juzgado estuviera investigando un posible quebrantamiento de la orden de alejamiento. Los datos que proporcionan las pulseras son una "prueba" para este proceso y hubo algunos que no se entregaron "en tiempo y forma", admitió, pero asegura que, cuando la empresa actual recuperó esa información, el juzgado la recibió.