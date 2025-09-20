Un frente atlántico anticipa el otoño en Asturias

Será este lunes cuando entre oficialmente el otoño en Asturias, concretamente a las 20.19 horas. Pero la estación se dejará notar ya este fin de semana, donde las nubes y la lluvia serán las que manden en el cielo asturiano.

La Agencia estatal de meteorología (Aemet) prevé para este sábado una caída de temperaturas, tanto de las mínimas como de las máximas, después de un viernes de tintes más bien bochornosos y en el que los termómetros se dispararon por encima de los 30 grados en numerosos lugares en las horas centrales del día.

Pero la situación cambia. Este sábado se prevén cielos nubosos o cubiertos, con lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta. Las temperaturas caerán. Y la previsión vale para mañana domingo, último día del verano de 2025.