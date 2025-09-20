Barbón señala en el pozu Funeres la "ofensa" del PP por hablar de "meter al Gobierno en una fosa"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha afirmado este sábado que resulta "ofensivo y doloroso" escuchar al secretario general del PP, Miguel Tellado, hablando de cavar una "fosa" para enterrar al actual Gobierno desde una comunidad como Asturias, en la que todavía existen miles de asesinados enterrados en fosas comunes como la del pozo Fueneres.

Así lo ha dicho durante su intervención en el acto en homenaje a las víctimas asesinadas por el franquismo en 1948 al ser arrojadas vivas a esta sima natural de la sierra de Peñamayor (Laviana), en un acto en el que también han participado otros cargos de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y de las agrupaciones locales del partido, como el alcalde de Laviana, Julio García.

El jefe del Gobierno asturiano se ha referido así a las palabras de Tellado, que recientemente afirmó que en este curso político se "empezará a cavar la fosa" donde "reposarán los restos" del actual Gobierno de coalición, que "nunca debió haber existido" en España.

"Ofende y duele cuando escuchamos al señor Tellado decir eso de cavar las fosas, cavar las fosas, en una tierra como Asturias que sabe lo que son las fosas por todas las partes, en las cunetas de cualquier carretera, de cualquier camino, en los cementerios, tantos y tantos cementerios, o en pozos naturales y simas como el pozo Funeres, nos van a hablar a nosotros de fosas", ha lamentado Barbón.

En el homenaje el presidente asturiano ha recordado a los miles de represaliados que, como los asesinados en el pozo Funeres, fueron reprimidos por defender la legalidad del régimen constitucional y la democracia de la segunda república, sufriendo juicios injustos, represión, cárcel o exilio forzoso para "salvar la vida", cuando no fueron directamente asesinados sin juicio previo, ha denunciado.

"Y ahora a estos les tenemos que escuchar decir que cavan fosas. ¿De verdad creen que eso es una manera de posicionarse en una democracia para decir que quieren ser alternativa?", se ha preguntado el presidente, que ha afirmado que esperaba una "mínima matización o corrección", pero que no solo no la hubo, sino que "se reafirmaron en lo que habían dicho".

El jefe del Ejecutivo asturiano ha alertado del "retroceso democráctico" que está sufriendo el planeta, con Estados Unidos como principal exponente, y ha advertido del crecimiento en todo el mundo de la ultraderecha, que "está colonizando" la estrategia de la derecha tradicional, ya que esta está "renunciando a su propio discurso para parecerse cada vez más" a la primera.

"Desde aquí lanzo una advertencia: eso no funciona nunca. Entre imitación y copia, la gente se queda con el original, y ese es el problema cuando se blanquea a la extrema derecha", ha avisado, al tiempo que ha alertado contra la deslegitimación de la democracia y la actitud de "caza y captura" de la derecha respecto a los Gobiernos de España y Asturias.