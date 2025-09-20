Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las ganadoras del concurso "La Foto del Verano: edición Peludos" recogen sus premios

Un concurso en el que las mascotas se convirtieron en los protagonistas

Fotografías ganadoras del concurso.

Fotografías ganadoras del concurso. / Vanesa Hernández y María Eugenia Sánchez

M. O.

LA NUEVA ESPAÑA puso en marcha para este verano un concurso de fotografía que mezclaba el preciado calorcito de esta estación y nuestros mejores amigos de cuatro patas. Los peludos se convirtieron en el foco de atención de las cámaras de todos sus dueños para participar en "La Foto del Verano: Edición Peludos".

Esta cabecera, con el patrocinio de MAS CAN y la colaboración de Media Markt, puso en marcha este concurso para encontrar la foto más tierna, original o divertida de todas las presentadas en el concurso.

La ganadora, Vanesa Hernández fotografió a Paco y a Noah en una imagen que celebra el amor y la familia inspirada en la película "La Dama y el Vagabundo". Según explica la ganadora, "con esta foto queremos representar nuestro "verano" particular, la importancia de integrar a las mascotas en la vida familiar, de compartir no solo recursos, sino también cariño, juegos y compañía pues ellos son parte esencial de nuestras historias y merecen todo nuestro amor".

La ganadora, Vanesa Hernández, junto a Raquel Arroyo de LA NUEVA ESPAÑA

La ganadora, Vanesa Hernández, junto a Raquel Arroyo de LA NUEVA ESPAÑA / LNE

Ayer se pasó por la redacción central de LA NUEVA ESPAÑA para reclamar su premio: un vale por valor de 125 euros para canjear en tiendas de MAS CAN (Tirso de Avilés, 5 y Avda. de Galicia 50, ambas direcciones en Oviedo) a canjear en una compra única y con caducidad el 31 de diciembre de 2025 para la ganadora y habiendo recogido ya la aspirador escoba de Rowenta RH9A73 X - Force Flex 14.60 Animal Care, cedido por Media Markt.

Borja Sánchez García de MasCan entregando el premio a Mario Sánchez Belio.

Borja Sánchez García de MasCan entregando el premio a Mario Sánchez Belio. / LNE

Por otra parte, como finalista quedó la fotografía de María Eugenia Sánchez Collar, con una foto de su perro Telmo relajado sobre una hamaca en una jornada playera. En su lugar, Mario Sánchez Belio, padre de la finalista, se pasó por la redacción de Oviedo de LA NUEVA ESPAÑA a reclamar el mismo vale de 125 euros a canjear en MAS CAN que la ganadora del concurso. 

