IU reta al PSOE a impulsar una ley de Identidad asturiana que atraiga al PP

Izquierda Unida, socio del PSOE en el gobierno de Asturias plantea al Ejecutivo abordar en lo que queda de legislatura una profunda reforma legal que establezca una nítida identidad asturianista al Principado. En una suerte de nuevo "resurdimientu político" al asturianismo que vaya más allá de lo simbólico.

En un artículo que publica LA NUEVA ESPAÑA, Ovidio Zapico, coordinador de IU e integrante del Ejecutivo como consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, plantea trascender el marco de que la batalla por la oficialidad del asturiano solo se base en una reforma estatutaria dado que es imposible numéricamente en el parlamento asturiano, como pudo verse esta legislatura, una vez malograda la oportunidad histórica que se produjo en la pasada. "Van a ser las realidades materiales las que provoquen una acumulación de fuerzas que logren que la oficialidad sea un hecho inevitable".

Para ello, Zapico plantea una hoja de ruta que, si bien debe partir del bloque progresista, deberá contar con "el concurso de la derecha democrática de Asturias", para conformar una profunda reforma de las "políticas de país".

El líder de IU plantea comenzar el diálogo en este curso político, contando con el movimiento asturianista, y fijar las bases en lo que queda de legislatura. La propuesta de Zapico incluye varias medidas.

Reforma de la Ley de uso del asturiano. El PP se ha mostrado favorable a impulsar la defensa del asturiano a través de la ley de uso, pero rechaza la oficialidad en el Estatuto de Autonomía. Zapico plantea reformar esa ley dotándola de un reglamento que garantice su aplicación.

Nueva Ley de Identidad Asturiana. La defensa del asturiano se englobaría, propone IU, en marco jurídico más amplio que "dé un impulso material al proceso de autoconiencia". Esta ley debería "situar al asturiano y al gallego-asturiano, en el centro de las políticas orientadas al desarrollo de Asturias como país".

Fijar el 25 de mayo como Día de Asturias. Tras la polémica sobre la presencia institucional del Gobierno en los actos religiosos de la fiesta de Covadonga, el 8 de septiembre, fecha que se eligió como Día de Asturias, Zapico plantea trasladar la celebración política y civil de manera definitiva al 25 de mayo, sin por ello restar simbolismo al santuario de Covadonga. En esa fecha se conmemora la declaración de guerra a Francia en 1808 por la Junta General, que se proclamó como soberana, y está actualmente establecido como Día de la Bandera, en memoria de la rebelión popular contra la invasión napoléonica, en la que se enarboló la enseña del Principado que pocos años antes había ideado Jovellanos. Zapico pide así impulsar la idea de una Asturias "que sí quiere ser" y que al tiempo "proteja los actos de Covadonga como día que ya forma parte de nuestra conciencia colectiva".

Reforma del RIDEA. La ley de Identidad debería convertir el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) en una "Academia de las Artes y las Ciencias Asturianas" que "no sirva a las élites" sino a "nuevas generaciones de investigadores y creadores".

Más medios para la Academia de la Llingua. IU propone elevar el peso institucional de la Academia de la Llingua dotándola de más medios materiales y humanos. "Es indispensable para situarnos en el mundo de las lenguas y las ideas".

Una mayoría parlamentaria. Zapico recalca que hay mayoría en la Junta para impulsar medidas que logren "una cooficialidad que, aunque no sea la deseada, sí sitúe en igualdad de condiciones a nuestras lenguas y a los derechos de sus hablantes. También pide elevar la presión ante el Gobierno central para que apruebe la especialidad docente en Lengua Asturiana.

Romper el consenso conservador. Zapico señala que si el PSOE no avanza en medidas como las planteadas en su hoja de ruta es "porque no se quiere romper con el consenso conservador", en referencia a la postura común de PP y Vox sobre la oficialidad en el Estatuto. Pero sí reclama que el bloque progresista en la Junta, que suma una mayoría de 23 diputados "inicie las transformacines" y atraiga a la "derecha democrática", en clara referencia al PP y a Foro.