El perfil de los alumnos de la FP en Asturias: atrae a los jóvenes de entre 20 y 30 años y repunta en mayores de 40

La Formación Profesional (FP) ha dejado de ser la "hermana pequeña" del sistema educativo para consolidarse como una de las opciones formativas con mayor proyección en el mercado laboral. En los últimos diez años no solo ha crecido en número de estudiantes, sino que también ha modificado el perfil de quienes optan por esta vía. Entre los datos más llamativos figura el incremento de mujeres matriculadas: en 2015 no llegaban a las 7.000 y en 2023 ya superaban las 8.000. Pese a ello, el alumnado masculino sigue siendo mayoritario, con un 54,65 por ciento del total.

En cuanto a la edad, la mayor parte de los estudiantes se concentra entre los 20 y los 30 años, franja que reúne al 64,8 por ciento de los matriculados. A partir de esa edad la presencia disminuye, aunque vuelve a repuntar entre quienes superan los 40, un grupo que alcanza el 14,77 por ciento. En este caso, el motivo suele estar vinculado a la búsqueda de un cambio de rumbo profesional, especialmente entre mujeres, que representan el 9,34 por ciento de este sector frente al 5,42 por ciento de los hombres.

Por familias formativas, los ciclos relacionados con el medioambiente, las energías renovables y la agricultura (conocidos como estudios "verdes") son los más demandados. Sin embargo, la distribución por género muestra un desequilibrio: por cada seis hombres matriculados, solo hay dos mujeres. La brecha se acentúa en los ciclos ligados a nuevas tecnologías, telecomunicaciones e ingenierías, donde la proporción baja a una mujer por cada diez hombres.

La modalidad de estudio también revela tendencias diferenciadas. La enseñanza a distancia se consolida como la preferida entre las mujeres de más de 40 años, un colectivo que apuesta por compatibilizar la formación con responsabilidades familiares o con empleos previos.

Estos datos reflejan cómo la FP se ha convertido en una herramienta clave para la empleabilidad y la reconversión profesional.