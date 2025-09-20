El PP reclama "garantías jurídicas" para los cazadores si tienen que matar lobos y que la especie sea declarada cinegética

El PP de Asturias duda de que los cazadores puedan colaborar con la Consejería de Medio Rural en el plan de control lobo, ya en marcha desde primavera y que prevé eliminar 53 ejemplares hasta el próximo marzo. El Principado anunció este pasado viernes que ha autorizado que los cazadores de las reservas con daños elevados «puedan disparar» a los cánidos durante las cacerías de otras especies. Además, para ser «más eficaces» en la reducción de la población de lobos, en los cotos ha pedido la colaboración de los guardas, para que ayuden a los agentes del medio natural.

El diputado popular Luis Venta no lo ve claro y advierte de que los cazadores necesitan «garantías jurídicas» para poder disparar a los lobos. Durante una visita a Agrosiero este sábado por la mañana, Venta tachó de «gran engaño» el anuncio realizado por la consejería que dirige Marcelino Marcos Líndez. «A los cazadores se les pueden echar encima los grupos conservacionistas y necesitan garantías para ser eximidos si matan lobos en cacerías. Esto se arregla si el lobo es declarado especie cinegética», explicó el diputado.

Respecto a la involucración de los guardas de los cotos también tiene dudas Venta, que lo tacha de «brindis al sol» porque tales profesionales no tienen permiso para el uso de armas, «en todo caso alguna del calibre 22, que no vale para cazar». Y añadió: «Echan balones fuera y engañan a la gente después de seis meses de plan de control en el que no han podido eliminar ninguno. La salida del lobo del listado de especies protegidas no ha tenido repercusión en Asturias».

El diputado popular criticó la falta de coordinación entre Medio Rural –que lleva el plan de gestión del lobo– y Medio Natural –en manos del Consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que dirige la guardería– y comparó lo que pasa en Asturias con lo de Cantabria, donde gobierna el PP: «Ya prácticamente han ejecutado su plan de control y van por entre 35 y 40 ejemplares eliminados».

A rajatabla

Por Agrosiero también pasó el Consejero de Medio Rural, quien defendió la decisión de su departamento e insistió en que el plan de lobo se cumple «a rajatabla». Marcelino Marcos reconoce que hay zonas donde los controles de la guardería del Medio Natural no han sido efectivos, «por eso se pasa a la siguiente fase de, siempre que estén de acuerdo, involucrar a los cazadores de las reservas regionales. Y en los cotos, son los guardas que tienen permiso de armas y que quieran los que realizan los controles con la guardería del Medio Natural».

Marcelino Marcos, izquierda, con el alcalde de Siero, Ángel García, en Agrosiero, este sábado por la mañana. / Principado de Asturias

El Consejero aseguró que ya se han eliminado lobos en Asturias: «Hay zonas en la que se han realizado controles y han sido efectivos». Pero rechazó, para evitar «el morbo», especificar dónde se realizan las eliminaciones de lobo: «El tema está muy polarizado y no vamos a facilitar que haya enfrentamientos».

Admite Marcelino Marcos que las organizaciones agrarias reclaman que los cazadores puedan actuar en sus cacerías en todos los lugares, pero advierte de que el plan de lobo es el que marca lo que se puede hacer.

Y añadió: "Siempre hemos defendido tener un posicionamiento equilibrado en el que se tiene que poder desarrollar una actividad agrícola y ganadera con la importancia que tiene en Asturias y la pervivencia de una especie. Y esa es la labor que tenemos que seguir desarrollando. Y el éxito del programa, en este caso de control, que se verá cuando finalice en marzo del 2026, es una responsabilidad de todos, compartida".