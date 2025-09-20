El Principado aceptó la quita de la deuda por "responsabilidad"
M. R.
El Gobierno del Principado ha aceptado "por responsabilidad" una quita de deuda, por 1.508 millones, que está basada en "criterios equitativos". Además, cree que las comunidades del PP que la rechazan se están "equivocando gravemente por seguir los dictados de los intereses" del partido "a nivel nacional".
Así lo aseguró el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en una comisión parlamentaria en la que se ha sometido a varias preguntas del PP y del diputado de Foro Adrián Pumares sobre la condonación de la deuda y el nuevo de sistema de financiación autonómica. Peláez dijo que "ante un ofrecimiento en estos términos" por parte del Gobierno de España, que supone que Asturias reduzca su deuda un 36% y vuelva a niveles de 2011, por "responsabilidad" se ha aceptado, dado que aportará "mayor solvencia".
