El Principado creará canales que faciliten las denuncias a los menores agredidos

La Estrategia Asturiana de Promoción de Derechos y de Erradicación de la Violencia contra la Infancia y Adolescencia 2024-2030, presentada este viernes, pone el acento en la prevención y en promover la cultura del buen trato, para lo cual plantea la elaboración de planes de formación dirigidos a familias y profesionales. Y también plantea crear canales para facilitar las denuncias de los menores víctima de agresiones o acoso.

"Se trata de garantizar el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de tal forma que puedan desarrollarse libres de cualquier forma de violencia y disfrutar de una infancia feliz", explicó la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, durante la presentación del documento en Salón de actos de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, en la que también participaron la directora de Infancia, Clara Sierra, y Coordinadora del Observatorio de Infancia y Adolescencia, Mercedes García.

El texto, que nace con el propósito de prevenir, visibilizar y combatir la violencia, pone el foco en la importancia de escuchar a los propios menores y dar valor a su palabra y su experiencia en los procesos que les afectan para crear una sociedad que propicie su bienestar y protección. Con este fin, la consejería fortalecerá los espacios y canales de participación como los grupos de participación infantil y los foros, comisiones y comités infantiles desarrollados en la mayoría de los concejos adscritos al Foro por los Derechos de la Infancia.

Asistentes a la presentación del documento. | PRINCIPADO DE ASTURIAS

También se realizarán campañas de comunicación en redes sociales, con lenguajes y formatos adaptados al sector más joven de la sociedad, con el fin de ofrecer consejos y recomendaciones. Igualmente, se crearán cauces de comunicación y denuncia amigables, universales, seguros y confidenciales. La estrategia se estructura en torno a cinco ejes estratégicos: el conocimiento sobre la realidad de la violencia contra la infancia y adolescencia; promover una cultura del buen trato y tolerancia cero a la violencia; la creación de entornos seguros; la coordinación, el trabajo en red y los equipos multidisciplinares; y la atención especializada y multidisciplinar en espacios amigables a las víctimas.

La elaboración del documento se ha llevado a cabo mediante un proceso participativo, liderado por el Observatorio de Infancia y Adolescencia, y en el que se han implicado las diferentes consejerías, la Letrada del Menor, entidades especializadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de la Universidad y la Federación de Concejos (FACC), entre otras.

En Asturias se registraron 676 notificaciones de desprotección de menores en 2024. De ellas, 339 correspondieron a expedientes de protección y 337 a actuaciones previas. Adolescentes de 11 a 17 años concentran la mayoría de los casos. Por tipos de desprotección, la mayoría es por negligencia (38,4%), y luego por control de conducta (13,8%), maltrato emocional (12%) y físico (8,9%) y abuso sexual (5,7%). En total, en 2024 se aplicaron 333 medidas de protección. La tipología más frecuente fue la tutela, seguida de las declaraciones de riesgo y las guardas provisionales. En paralelo, se gestionaron 187 acogimientos residenciales y otros 103 familiares. El Centro de Acogimiento de Los Pilares atendió a 155 menores.