La Universidad participa en un estudio de mortalidad en tiburones
Un estudio liderado por la Universitad de Valencia y en la que participa la de Oviedo –a través del biólogo Claudio Barría– revela que los tiburones de menor tamaño y de aguas profundas son especialmente vulnerables ante la captura accidental. El trabajo aporta soluciones prácticas para reducir este impacto y promover la sostenibilidad de los mares. Los investigadores han identificado los principales factores que explican la mortalidad de tiburones capturados de forma accidental en la pesca de arrastre del Mediterráneo occidental. El estudio ha analizado 2.445 ejemplares de dos especies de pequeños tiburones muy comunes en el Mediterráneo: la pintarroja y el olayo. Los resultados muestran que la mortalidad aumenta drásticamente cuando la temperatura atmosférica supera los 20 ºC en el caso de la pintarroja y los 16, con el olayo. Barría resalta que trabajar "en conjunto con el sector pesquero es esencial" para que las medidas para evitar la mortalidad se integren y generen beneficios tanto para la conservación de los tiburones como para la actividad pesquera.
