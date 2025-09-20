La vivienda libre subió el 12% en Asturias en el segundo trimestre
El precio medio de la vivienda libre se situó en Asturias en el segundo trimestre en 1.577,9 euros el metro cuadrado, lo que supone una subida interanual del 12,7% y el valor más alto desde finales de 2011, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Asturias registró la quinta mayor subida interanual entre las comunidades autónomas tras Cantabria (+13,8 %), Madrid (+13,5 %), Comunidad Valenciana (+13,5 %) y Baleares (+13,2). En tasa trimestral, la vivienda libre se encareció en el Principado a un ritmo del 3,9%.
