Abascal le coge gusto al "feudo" de los Monasterio

Santiago Abascal parece que le ha cogido gusto al oriente asturiano. No solo una, sino dos veces se ha escapado este verano a este territorio del Paraíso Natural, uno de los más turísticos de la región. Y no ha sido ahora la primera que se ha podido ver al líder de Vox en la zona, sino que en años anteriores ya hizo alguna visita de ocio en familia. Viene más en plan privado que por agenda política.

Lo que no pasa desapercibido y tiene su morbo es que Abascal le ha cogido especial gusto a Ribadesella, feudo del matrimonio de Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, con los que se sabe que el dirigente de la ultraderecha en España no mantiene mucha (ni muy buena) relación después de que ambos se fueran de Vox no muy contentos. Él se fue primero; ella aguantó algo más, pero al final tiró la toalla.

No se ha visto a la pareja este verano por Ribadesella y sí a Santiago Abascal a principios de agosto (también fue visto en Colunga, en Tazones…). Los Monasterio son una de las familias más conocidas y con arraigo en la villa riosellana. Tienen raíces en el pequeño pueblo de Viego (Ponga), al que de momento no consta que haya llegado Santiago Abascal (todo se andará…).

Después de su periplo a mitad del estío –en las redes hay amplia documentación de sus paseos y posados con los cocineros de los restaurantes que visitó– el dirigente regresó a principios de septiembre al Oriente: se le pudo ver en Arenas de Cabrales, en una visita fugaz para asistir a la misa de su amigo el cabraliego Daniel Rojo, capellán de la Universidad CEU-San Pablo en Madrid, que celebró 10 años de ministerio sacerdotal junto a los 60 de su tío abuelo Pedro Fernández.