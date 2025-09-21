Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Academia de Jurisprudencia cubrirá la plaza de Jesús Bernal

L. Á. V.

Oviedo

La Real Academia Asturiana de Jurisprudencia ha convocado, para su provisión, la Medalla XXII por fallecimiento del exfiscal del Tribunal Supremo Jesús Bernal Valls. Los candidatos deberán ser propuestos en escrito firmado, al menos, por tres Académicos de Número, quienes garantizarán la aceptación de los avalados en caso de ser elegidos y deberán presentar su currículum. Los escritos podrán presentarse, hasta el 9 de octubre de 2025, en la sede de la Real Academia, según consta en el anuncio publicado en Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En la Academia Jurisprudencia hay 56 académicos de número, 14 académicos honorarios y 40 académicos correspondientes. Jesús Bernal era miembro fundador y académico de número desde 1977 de la Real Academia.

