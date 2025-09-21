La Academia de Jurisprudencia cubrirá la plaza de Jesús Bernal
L. Á. V.
La Real Academia Asturiana de Jurisprudencia ha convocado, para su provisión, la Medalla XXII por fallecimiento del exfiscal del Tribunal Supremo Jesús Bernal Valls. Los candidatos deberán ser propuestos en escrito firmado, al menos, por tres Académicos de Número, quienes garantizarán la aceptación de los avalados en caso de ser elegidos y deberán presentar su currículum. Los escritos podrán presentarse, hasta el 9 de octubre de 2025, en la sede de la Real Academia, según consta en el anuncio publicado en Boletín Oficial del Principado de Asturias.
En la Academia Jurisprudencia hay 56 académicos de número, 14 académicos honorarios y 40 académicos correspondientes. Jesús Bernal era miembro fundador y académico de número desde 1977 de la Real Academia.
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- Las novedades del curso en Asturias: los colegios reutilizarán material de otros años y los profesores se libran del papeleo
- Duro Felguera vende su sede de Gijón y regresará a Langreo, donde nació
- Ángela Santianes: 'Asturias siempre ha salido ganando con las transformaciones de DuPont, han generado 3.000 empleos
- Se buscan profesores de FP en Asturias: estos son los perfiles más demandados para una incorporación inmediata