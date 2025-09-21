Barbón convierte el Pozu Funeres en símbolo frente a la extrema derecha: estas fueron sus palabras

El presidente asturiano utilizó el recuerdo a las víctimas del franquismo en el Pozu Funeres para advertir de que la derecha española "se está dejando colonizar por el discurso de la extrema derecha". El homenaje celebrado este sábado en el simbólico enclave de Peñamayor, en Laviana, volvió a reunir a la familia socialista asturiana en torno a uno de sus ritos políticos más cargados de simbolismo. Lo que en apariencia es un acto de memoria histórica se convirtió, sin embargo, en una tribuna política desde la que Adrián Barbón lanzó un mensaje más allá de la frontera regional: "Lo que hoy está en juego no es solo recordar a los asesinados por el franquismo, sino defender la democracia frente a quienes quieren vaciarla de contenido desde dentro".

Funeres es para Barbón el escenario más personal de todo su calendario político. "De todos los actos que vivo a lo largo del año, este es el más simbólico, el que tiene mayor impacto emocional", confesó ante la militancia. Desde ese vínculo personal, el presidente asturiano buscó un hilo conductor entre las víctimas de 1948 y los desafíos de 2025: "Aquí, el mismo año en que se aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se cometía un asesinato masivo. Por eso, cada año, venir aquí me reconforta, me da energía y me conecta con lo que somos", dijo.

La apelación a las víctimas no fue solo histórica. Barbón quiso subrayar que Asturias "sabe lo que son las fosas, porque las tiene en cada cuneta, en cada cementerio, en simas como este pozo". Y en ese punto, su discurso se tensó al referirse a las declaraciones recientes del PP, expresadas por su secretario general, Miguel Tellado: "Ofende y duele escuchar a quien dice que hay que cavar fosas para este Gobierno. No nos tienen que explicar lo que son las fosas. Lo sabemos por generaciones, lo sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos".

El homenaje se transformó, así, en un aviso político. Barbón denunció lo que considera una deriva peligrosa del Partido Popular: "Lo más grave no es solo que pacten con la extrema derecha, sino que la están imitando. Están renunciando a tener su propio discurso para parecerse cada vez más a Vox. Y eso no funciona nunca, porque entre la copia y el original, la gente siempre elige el original".

El presidente asturiano amplió la mirada más allá de España. "Lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos: ya no quieren acabar con las democracias de manera frontal, sino vaciarlas por dentro, mantener la carcasa exterior mientras destruyen los derechos", advirtió. Frente a ese escenario, pidió a los populares "recapacitar" y marcar distancia con los extremismos.

El discurso no se quedó en el terreno simbólico. Barbón vinculó la defensa de la democracia con las políticas concretas de su gobierno: "La vivienda no puede ser un negocio, tiene que ser un derecho real y efectivo", afirmó, recogiendo el guante de Juventudes Socialistas, que intervinieron antes que él. También participó en el acto Manuel García Salgado, dirigente federal del PSOE en Memoria Democrática. Barbón reivindicó la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y la eliminación de las matrículas universitarias en Asturias como ejemplos de un modelo que "apuesta por la igualdad real de oportunidades".

En materia fiscal, defendió su reforma como un gesto hacia las clases medias y trabajadoras: "¿De verdad alguien cree que en Asturias hay miles de personas que ganan más de 175.000 euros al año? Si pedimos un esfuerzo a esa minoría para sostener nuestro sistema sanitario y educativo, ¿puede llamarse eso atacar a la clase media?".

Feminismo y derechos

Barbón también se detuvo en la situación de las mujeres durante la represión franquista, recordando que "fueron rapadas, humilladas, paseadas en procesiones para exaltar al dictador". Desde ahí conectó con la actualidad: "Hoy, todavía, se quiere hacer que las mujeres pidan perdón por querer ocupar el espacio público. Y lo decimos alto y claro: feminismo significa igualdad entre hombres y mujeres, acabar con la discriminación histórica".

El Presidente defendió igualmente los derechos de la diversidad sexual: "¿Qué es esto de volver a meter a la gente en los armarios? En Asturias vamos a seguir defendiendo la libertad de amar a quien cada uno quiera".

Una mirada internacional

El acto, que comenzó con intervenciones de Juventudes Socialistas, también incluyó referencias a la guerra en Gaza. Barbón retomó esa denuncia al subrayar que "miles de niños y niñas mueren cada día. ¿Cuántos más tienen que morir para que Álvaro Queipo [presidente del PP de Asturias] condene lo que está pasando allí?". A su juicio, el socialismo debe seguir representando "la bandera de los derechos humanos, la del humanismo, la de quienes saben que si no construimos un mundo en el que quepamos todos, estamos levantando un mundo profundamente injusto".

Barbón insistió en dibujar a la FSA como "refugio seguro" para que "las personas moderadas" encuentren unas siglas involucradas en la defensa de la libertad. "La libertad que nos gusta a los hombres y mujeres progresistas es la que va acompañada de la igualdad y entender al contrario sin insultarnos".