Los Bomberos hicieron 514 salidas en agosto para incendios forestales

Agosto fue un mes de actividad incesante para los Bomberos del Servicio de Emergencias (SEPA). La ola de incendios obligó a los bomberos a realizar un total de 514 salidas, sólo para apagar fuegos forestales. El servicio realizó un total de 1.380 salidas a distintas intervenciones, un 43 por ciento para incendios, tanto forestales como urbanos.

Además, se registraron 382 salidas para retiradas de elementos peligrosos. En este epígrafe se contabilizan las salidas relacionadas con la retirada de himenópteros, con un total de 368 salidas, fundamentalmente velutinas. También se contabilizaron 89 salidas para rescates, sobre todo de montaña, y 27 para accidentes de tráfico.

La ola de incendios de agosto supuso el mayor despliegue de medios en la historia de Asturias, tanto terrestres como aéreos. En este operativo, la BRIF de Tineo tuvo un papel especialmente relevante por su ubicación estratégica, sus modernas instalaciones y su equipamiento especializado, que facilitaron una rápida movilización y coordinación de recursos en los momentos más críticos.

También participaron las BRIF de Ruente (Cantabria), Tabuyo (León) y Lubia (Soria), junto con sus aeronaves, bombarderos e hidroaviones. A ellas se sumaron la Unidad Militar de Emergencias (UME), cooperativas forestales, bomberos de Navarra, Castilla-La Mancha, Grecia, Andorra y voluntarios de Francia.

Llamadas al 112

Por otro lado, la Sala del 112 del Servicio de Emergencias (SEPA) recibió un total de 72.305 llamadas el pasado mes de agosto. La media diaria de llamadas fue de 2.332. La mayor parte, en concreto 50.210, fueron de emergencia, es decir, relacionadas con algún incidente. Además, se contabilizaron 4.286 llamadas informativas y 3.265 llamadas de trabajo.

El 15 de agosto fue el día con más llamadas recibidas con un total de 3.102 de las cuales 2.169 fueron de emergencia y de éstas un 40 por ciento de carácter sanitario. Este día, también fue el de mayor número de incidentes con un total de 1.262 incidentes, el 72 por ciento de ellos sanitarios.

Respecto al total de incidentes, en agosto se registraron 27.934 incidentes que requirieron la movilización de algún tipo de recurso. En su mayor parte, 19.907 se correspondieron con la categoría de atención sanitaria. También se registraron, entre otros, 4.067 incidentes relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad vial y 781 accidentes de tráfico. La media diaria fue de 901 incidentes.