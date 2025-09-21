Cuenta atrás para los premios de innovación en la industria alimentaria asturiana

"Sin innovación es imposible que la industria agroalimentaria se mantenga y avance", sostiene Mario Díaz, director de la Cátedra Caja Rural de Asturias de Industrias y Procesos Agroalimentarios (IPA) de la Universidad de Oviedo. En colaboración con LA NUEVA ESPAÑA y Sekuens acaban de convocar la IV edición de los Premios a la Innovación Agroalimentaria, que este año se centra en las categorías de quesos y de sostenibilidad.

Unos premios que, como explica el profesor Díaz, buscan precisamente promover y animar a las empresas del sector agroalimentario regional a avanzar en la innovación para mantenerse y prosperar en el mercado. "No hay que identificar innovación con hacerlo todo nuevo, sino con mejorar lo que ya hay en presentación, en calidad, en cubrir una demanda determinada del consumidor...", añade.

Después de cinco ediciones, los Premios a la Innovación Agroalimentaria son un buen termómetro del estado y la evolución del sector en Asturias, una de las "niñas bonitas" de la economía regional y en el que cada vez más emprendedores ponen sus ojos para abrirse camino profesionalmente. Según el director de la Cátedra, las características de la industria agroalimentaria regional, en su mayoría empresas de pequeño tamaño, facilita innovar.

Son ya diez las empresas premiadas en las cinco ediciones hasta ahora convocadas, ya que cada año hay dos categorías. El año pasado tocó bebidas y gastronomía, galardones que se llevaron Sidra Viuda de Angelón y Embutidos La Unión, respectivamente. Rey Silo, Benfer, Fuensanta, El Cuco, Los Caserinos, Capsa Food, Los Serranos y Crivencar fueron las firmas premiadas en ediciones anteriores.

El premio en quesos y lácteos van destinado a las innovaciones que conlleven "un cambio/modificación/mejora relacionada con el proceso de elaboración, el sistema de gestión, la comercialización, los ingredientes o la innovación en las características organolépticas". En la categoría de sostenibilidad se premiarán "las innovaciones que contribuyan a la sostenibilidad, la mejora ambiental y el desarrollo de los sectores alimentarios. Se incluyen desde explotaciones del sector alimentario primario con formas de producción más sostenibles y rentables, hasta empresas industriales alimentarias que desarrollen procesos competitivos y sostenibles con ahorro energético, reducción de combustibles fósiles y recursos no renovables. Se esperan pues contribuciones en cualquiera de los sectores alimentarios que hayan desarrollado innovación en alguno de los factores que intervienen en el sistema de producción, y que contribuyan a reducir la emisión de efluentes o residuos, reducir el consumo de recursos, que revaloricen residuos y, en general, cualquier modificación que contribuya a mejorar el impacto medioambiental del entorno".

El plazo para presentar las candidaturas se cierra el próximo 30 de septiembre. La presentación debe hacerse a través de la web de la Cátedra IPA (www.uniovi.es/catedraIPA/), donde vienen todos los requisitos. El jurado que elegirá a los ganadores estará integrado por representantes de la Universidad, de la Fundación Caja Rural, de un organismo de promoción cultural o industrial asturiano y de este periódico.

La entrega del premio tendrá lugar en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo en un plazo de cuatro meses máximo.