La "familia" DuPont crece en Asturias con las separaciones (y estos números lo demuestran)

"Asturias ha salido ganando con la transformación de DuPont", asegura Ángela Santianes, presidenta de la multinacional en España y Portugal, al referirse a la cascada de separaciones de negocios, fusiones y ventas que ha registrado la compañía y que han tenido un efecto directo en Asturias.

DuPont, que llegó a alcanzar un pico de 1.300 trabajadores en el valle de Tamón (Carreño), donde desembarcó en 1990, se quedará en el arranque del próximo año con una plantilla de 282 trabajadores en su centro de servicios y sin fábricas tras la venta de los negocios de fibras aramidas (Nomex y Klevar) a Arclin, una desinversión valorada en 1.800 millones de dólares. ¿Por qué, entonces, Santianes asegura que Asturias sale ganando? Pues porque ella piensa en la "familia", que es como denomina al conjunto de empresas que siguen en Asturias tras separarse de DuPont. Con la llegada de Arclin y la constitución el próximo 1 de noviembre de Qnity (la división electrónica que se escinde de DuPont y que tendrá un centro de servicios en Tamón) esa "familia" estará formada por nueve empresas que suman más de 3.100 empleos en Asturias añadidos a los que conservará la multinacional norteamericana. Compensan, con creces, el adelgazamiento de DuPont en la región.

"Todas las empresas que siguen en Asturias tras separarse de DuPont han crecido", destaca Santianes. Corteva, Magnera, Celanese, DXC, Axalta, Chemours e IFF sumaban 730 empleos cuando se separaron y ahora tienen casi 2.800 trabajadores en Asturias. "Con las separaciones se pierden sinergias y se necesita más personal", explica la presidenta de DuPont en España y Portugal para mostrar su confianza en que Qnity y Arclin, que comenzarán su andadura en Asturias con 78 y 303 empleados, respectivamente, crezcan.

El término "familia" es adecuado para este conjunto de empresas porque todas ellas tienen un tronco común, que es DuPont, algunas siguen bajo su techo (dentro del centro de servicios de Tamón) o en sus terrenos y otras mantienen vínculos con la compañía. En algunos casos, incluso, están participadas por DuPont. Es lo que ocurrirá con Arclin. En el acuerdo para ceder el negocio de fibras aramidas, en el que se incluyen las dos fábricas de Nomex de Asturias, se establece que DuPont tendrá una participación en Arclin de 325 millones de dólares, que se prevé que represente una participación del 17,5% cuando se cierre la compraventa en el primer trimestre del próximo año.

Con esa operación, Arclin también pasará a ser el titular del emplazamiento empresarial del valle de Tamón. Heredará de DuPont la gestión del terreno, los edificios y las infraestructuras del complejo, con una superficie de más de 340 hectáreas.

En estos momentos, en el valle de Tamón comparten instalaciones cuatro empresas: DuPont, Corteva, Magnera y Celanese.

DuPont

Cuenta en Tamón con 640 empleados (a los que se suman 70 trabajadores de empresas de trabajo temporal) de 28 nacionalidades. Sus actuales instalaciones están formadas por dos fábricas y un centro de servicios que da apoyo a toda la estructura de DuPont en el mundo. Las plantas industriales son las de Nomex, fibra aramida con alta resistencia ante las llamas y que es usada en protección personal y de activos, y la de ICL, principal ingrediente para la fabricación de la fibra Nomex. Por su parte el Centro Global de Servicios cuenta con equipos de finanzas, recursos humanos, tecnologías de la información, compras y logística, atención al cliente y otros de servicios generales. Tras el acuerdo de cesión con Arclin, las dos fábricas pasarán a esta compañía, al igual que el personal de servicios que estaba ligado a esa división de aramidas. En el Centro Global de Servicios quedarán 282 trabajadores, que será la plantilla de DuPont en Asturias (en el conjunto de España quedarán 341 empleados con la oficina de Barcelona y el Centro de Tecnología del Agua de Tarragona).

Magnera

En 2014, DuPont vendió su negocio de fibras no tejidas Sontara, con una fábrica en el complejo del valle de Tamón desde 1998. El negocio lo adquirió el grupo suizo Jacob Holm. En 2021, la compañía estadounidense de materiales Glatfelter Corporation compró Jacob Holm y con ello la fábrica asturiana de Sontara. El pasado año, Glatfelter aprobó la escisión de su negocio de fibras para fusionarlo con el de la compañía Berry´s y la empresa resultante pasó a denominarse Magnera Corporation. La fábrica asturiana de esta multinacional estadounidense tiene un centenar de trabajadores.

Corteva

Es la otra compañía que tiene fábrica en Tamón. En 2017, DuPont se fusionó con Dow y fruto de esa operación hubo una reorganización que derivó, dos años después, en una división en tres empresas: Dow (ciencia de materiales), DuPont (productos especiales) y Corterva (productos de agricultura). Dentro de Corteva quedó la fábrica de productos fitosanitarios que DuPont tenía en Tamón. Esta planta mantiene su actividad con un plantilla de 425 trabajadores que incluye personal de la fábrica y de un centro de servicios globales de Corteva.

Celanese

En 2022 DuPont vendió parte de su división de Mobility&Materials a la multinacional estadounidense Celanese. En el Centro Global de Servicios de Tamón se hacían operaciones para esa división que no tenía fábricas en Asturias y el personal asignado pasó a Celanese. No tuvieron que mudarse, porque Celanese alquiló un espacio en el edificio de DuPont y creó un centro de servicios para su compañía que arrancó con 74 trabajadores y que ahora tiene un centenar.

Chemours y Axalta

El caso de Celanese es parecido al de Chemours o Axalta, negocios de química y revestimientos, respectivamente, que se escindieron de Dupont (en el primer caso en 2015 y en el segundo en 2013) y que establecieron centros de servicios en Tamón cuando pasaron a ser compañías independientes. En ambos casos, esos centros fueron creciendo y acabaron dejando las instalaciones de Tamón, pero no Asturias. Axalta Coating Systems tiene un centro de servicios en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, con una plantilla que se aproxima a los 400 trabajadores, y Chemours tiene un centro de servicios en Gijón. "La empresa sigue confiando en Asturias como oficina estratégica para la compañía", señaló José Olay, responsable de Chemours en España, durante el acto conmemorativo de los 10 años de presencia de la compañía en Asturias, celebrado la semana pasada. En esa década, Chemours pasó de 30 a 170 empleados en la región.

IFF

El desembarco de la multinacional estadounidense International Flavors & Fragances (IFF) en Asturias tiene similitudes con los casos de Celanese, Chemours y Axalta. Como la primera de estas compañías, compró una división de DuPont (en este caso la de nutrición y salud en 2020) y como las tres compañías citadas, instaló un centro de servicios en Tamón para seguir contando con el personal que estaba vinculado a esa división y prestar apoyo al conjunto de la multinacional. En su caso, el crecimiento de personal también fue rápido y pronto tuvo que mudarse de Tamón, pero tampoco abandonó Asturias. El centro está ubicado en el complejo Gran Bulevar El Vasco, con cerca de 300 empleos.

DXC

"Ha sido el caso más espectacular", apunta Angela Santianes. La compañía tecnológica denominada entonces CSC llegó a Tamón en 2003 para asumir la prestación de servicios de tecnologías de la información de DuPont y acabó creando un centro en Avilés que ahora, bajo el nombre de DXC, supera el millar de empleados.

Qnity

El próximo 1 de noviembre se hará efectiva la separación del negocio de electrónica de DuPont, que pasará a ser una empresa independiente bajo el nombre de Qnity. La compañía, sin actividad productiva en Asturias, nacerá con un centro de servicios en Tamón formado por 78 trabajadores, más de 40 procedentes de la plantilla de DuPont y el resto nuevas contrataciones. Se repite el esquema de Chemours o Axalta.

Arclin

Su desembarco está previsto para el próximo año, cuando se cierre la compraventa de los negocios de aramidas (Nomex y Klevar). En Asturias tendrá 303 trabajadores de las fábricas de Nomex e ICL y de servicios asociados. Además este nuevo miembro de la “familia” gestionará el complejo de Tamón, por donde ha pasado todos los miembros.