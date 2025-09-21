¿Un frente común con Galicia para pleitear contra los peajes? Los transportistas asturianos ya lo sopesan

Todas las empresas de transporte de Asturias, tanto de mercancías como de pasajeros, están llamadas a un encuentro este jueves en la ovetense calle Fruela, en el que deberán decidir si se suman con la Autopista del Huerna a la batalla jurídica que han emprendido los transportistas gallegos contra el peaje de la AP-9. Se trata de dos infraestructuras vinculadas por una misma decisión de la Unión Europea: la prórroga de su concesión fue a ojos de Bruselas ilegal.

El gobierno central ya ha informado a la UE de que combatirá el criterio de Bruselas, defendiendo una decisión adoptada por el Ejecutivo de José María Aznar (PP). Sin embargo, los transportistas creen que al margen de los procedimientos comunitarios existe margen ya para reclamar la gratuidad del peaje en los tribunales españoles.

Dos días después de que el Gobierno central acordase dejar en manos de Bruselas la decisión sobre las prórrogas a la autopista gallega y la que comunica Asturias con la meseta, la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) ha decidido no esperar a que la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia resuelvan el caso y ha presentado ante el Tribunal Supremo una acción de nulidad de las prórrogas sobre la AP-9. Esta demanda, formulada por el bufete de abogados Gándara Moure, ya está en marcha. Los impulsores legales de esta actuación expondrán a las empresas de transporte de Asturias sus argumentos y las invitarán a sumarse a la batalla jurídica.

En busca de un frente conjunto

A la cita del próximo jueves están convocadas todas las asociaciones de transportistas de mercancías y de pasajeros de Asturias. Las fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA aseguraron que no existe por parte del sector ninguna decisión tomada, a la espera de conocer lo que se planteará en ese encuentro, pero varios colectivos se mostraban favorables a formar un frente conjunto con Galicia para disputar en los tribunales la gratuidad de los peajes considerados irregulares por Bruselas.

La iniciativa ya en marcha por los transportistas gallegos cuenta con el respaldo de las principales asociaciones de Galicia. Para Fegatramer, esta acción no solo busca justicia para el sector, sino también para todos los gallegos que han soportado durante años unos peajes que consideran injustificados.

Los argumentos de los transportistas gallegos son compartidos por los asturianos, que ya han pedido a sus asociados que guarden los tíquets de abono de peaje de cara a futuras reclamaciones. Ahora deberán decidir si se suman a una batalla judicial conjunta con sus vecinos.

La idea de formar frentes comunes también flota en el ámbito político. El gobierno de Galicia y el de Castilla y León, ambos del PP, son partidarios de llevar a cabo una reclamación conjunta por los peajes de la gallega AP-9 y la Autopista del Huerna. El Principado de Asturias no se ha pronunciado al respecto. De fondo está la idea de si reclamar al Ministerio el rescate de dos autopistas será menos ventajoso que batallar por solo una.

La inversión que Aucalsa aún espera recuperar suma 600 millones

La concesionaria de la autopista del Huerna, Aucalsa, aún espera recuperar unos 600 millones de euros para considerar amortizada su inversión tanto real como financiara por la infraestructura, según se extrae de las cuentas internas de la sociedad. Esa cifra se obtiene de sumar los 369 millones de euros relativos a la propia inversión en la construcción de la autopista aún no amortizada y los gastos financieros capitalizados que la empresa espera recobrar a través de tarifas de peaje y compensaciones estatales, que ronda los 200 millones de euros, según las cuentas de la sociedad en 2023.

Las opciones del Estado para rescatar el peaje del Huerna son varias, pero no son sencillas. Por un lado, la administración debería compensar a la titular de la instalación por la infraestructura y el negocio previsto, sumando a ella posibles reclamaciones por la anulación unilateral de la concesión. Además, el Estado tendría que asumir los gastos de mantenimiento de la autopista, que rondan los 8 millones anuales, más otros 3,5 en inversiones de mejora: es decir, más de 10 millones de euros al año. En todo caso, la supresión del peaje supondría unos 37 millones de euros menos que pagarían los usuarios (tanto turismos como transportistas) que revertirían en la competitividad regional.

Varias pueden ser las fórmulas para llevar a cabo el rescate: desde la extinción de la concesión con una compensación económica, asumiendo una posible batalla legal; hasta la adquisición de la propia concesionaria. También cabe una bonificación total del peaje, una fórmula que podría llevarse a cabo de forma conjunta entre la administración del Estado y el Principado.

En todo caso, el Ministerio debería argumentar jurídicamente por qué lleva a cabo esa compensación. Entre las alternativas está la obligación de servicio público o, tal y como consta en la argumentación para la bonificación del peaje actualmente vigente, señalar que resulta más ventajoso para el Estado compensar a los usuarios del Huerna que invertir en el obligado mantenimiento de la antigua carretera de Pajares.