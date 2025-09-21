Herida una mujer de 73 años tras chocar con una barrera en la autopista del Huerna

Una mujer de 73 años de edad resultó herida de consideración en la tarde de este domingo en la Autopista del Huerna (AP-66) después de que el coche en el que viajaba se saliese de la calzada y golpease la barrera quitamiedos, a la altura de la localidad leonesa de Sena de Luna. El accidente, en sentido a León, ocurrió en el punto kilométrico 91 de la Autovía, pasada la estación de servicio de Caldas de Luna, a las 16.12 horas. La accidentada se encontraba consciente a la llegada de los servicios sanitarios de la comunidad de Castilla y León. Al lugar del accidente también acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de León, con el de realizar el correspondiente atestado y regular el tráfico.

La mujer fue asistida por un equipo médico del centro de salud de Babia-San Emiliano. Una ambulancia de soporte vital básico la trasladó al Complejo Asistencial Universitario de León, donde quedó ingresada.

No fue el único accidente registrado en el país este domingo. Un hombre de 42 años falleció este domingo tras un accidente entre un coche y una motocicleta en la calle Pinoso de la ciudad de Alicante. El aviso a los servicios de emergencias tuvo lugar a las 6.30 horas y hasta el lugar del accidente se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada al motorista. Las maniobras de reanimación no tuvieron respuesta y el equipo médico confirmó el fallecimiento del motorista. Esta es la segunda víctima mortal por un accidente de moto en las últimas horas en la provincia de Alicante tras la de un menor, de 17 años, este pasado sábado en Alcoy.

Además, un joven de 22 años perdió la vida en una colisión entre un camión y un turismo en el kilómetro 338 de la N-122, en la localidad vallisoletana de Traspinedo. El accidente fue poco antes de las 3.38 horas de este domingo, hora a la que un testigo avisó a los servicios de emergencias. El joven fallecido quedó atrapado en su vehículo. Fue asistido el conductor del camión, de 61 años, trasladado en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El sábado falleció una mujer y otra persona resultó herida leve en un accidente de tráfico ocurrido en la A-2 en el termino municipal de Zaragoza. El siniestro se produjo a las 12.30 horas cuando un vehículo en el que viajaban cuatro personas chocó por alcance con un vehículo articulado en el kilómetro 328 de la A-2, sentido Madrid, a la altura del Polígono Malpica y junto a la salida del barrio de Santa Isabel.