Homenaje en Degaña a la cunqueira Rosa Rodríguez

Trabado (Degaña) acoge la edición 2025 del festival CachuFest, que combina música, cultura, tradición y patrimonio del suroccidente asturiano. Durante este fin de semana, el certamen ha contado con conciertos de grupos regionales y nacionales.

CachuFest rendirá, además, un homenaje a Rosa Rodríguez, la cunqueira fallecida en 2024 y reconocida por su labor en la defensa y difusión de la cultura y lengua de los pueblos cunqueiros. La ceremonia incluirá la inauguración de una estatua en su honor este domingo a las 11.00 horas, en los exteriores de La Guarida del Cunqueiro.

La degañesa murió después de seis meses de dura lucha médica por salvar su vida en Padua (Italia), donde estaba ingresada tras un terrible accidente ocurrido en octubre de 2023 en el que perdieron la vida 21 personas que viajaban en un autobús al volver de una excursión de Venecia.