Homenaje en Degaña a la cunqueira Rosa Rodríguez
m. r.
Trabado (Degaña) acoge la edición 2025 del festival CachuFest, que combina música, cultura, tradición y patrimonio del suroccidente asturiano. Durante este fin de semana, el certamen ha contado con conciertos de grupos regionales y nacionales.
CachuFest rendirá, además, un homenaje a Rosa Rodríguez, la cunqueira fallecida en 2024 y reconocida por su labor en la defensa y difusión de la cultura y lengua de los pueblos cunqueiros. La ceremonia incluirá la inauguración de una estatua en su honor este domingo a las 11.00 horas, en los exteriores de La Guarida del Cunqueiro.
La degañesa murió después de seis meses de dura lucha médica por salvar su vida en Padua (Italia), donde estaba ingresada tras un terrible accidente ocurrido en octubre de 2023 en el que perdieron la vida 21 personas que viajaban en un autobús al volver de una excursión de Venecia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- Las novedades del curso en Asturias: los colegios reutilizarán material de otros años y los profesores se libran del papeleo
- Duro Felguera vende su sede de Gijón y regresará a Langreo, donde nació
- Ángela Santianes: 'Asturias siempre ha salido ganando con las transformaciones de DuPont, han generado 3.000 empleos
- Se buscan profesores de FP en Asturias: estos son los perfiles más demandados para una incorporación inmediata