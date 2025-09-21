Los jóvenes asturianos que hablan (y se desahogan) con una máquina de IA: "No me juzga y puedo soltar todo"

"Suelo contarle a ChatGPT todo tipo de cosas: desde dudas cotidianas y problemas emocionales, hasta cosas más prácticas como pedirle menús saludables, rutinas de ejercicio o ideas para cartas y mensajes. A veces son cosas muy personales, como situaciones con mis hijos, sentimientos que no sé expresar o decisiones difíciles que tengo que tomar", explica una de las jóvenes consultadas por LANUEVA ESPAÑA.

En la actual era de la inmediatez, la aparición de herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, no solo ha revolucionado la forma en que accedemos a la información, sino también la manera en la que compartimos sentimientos, emociones o experiencias. Para muchos, escribirle a una máquina lo que no se atreven a confesar a otra persona se ha convertido en un acto liberador.

No juzga ni interrumpe y, además, responde al instante. Pero mientras algunos sienten alivio al "hablar" con la IA, los psicólogos advierten de sus riesgos: "ChatGPT no te va a juzgar, pero tampoco va a hacer que pienses acerca de lo que estás diciendo. No te llevará a una introspección ni a una reflexión real sobre ti mismo", señala la psicóloga Esther Blanco.

Una máquina que escucha sin juzgar

Los adolescentes que utilizan esta herramienta para desahogarse coinciden en que la Inteligencia Artificial responde de manera clara, organizada y empática. "Me gusta porque no me juzga y puedo soltar todo lo que pienso sin miedo", confiesa una de ellas, gijonesa de 22 años, soltera y con actividad laboral. Otra señala que al escribir en el chat "ordeno lo que pienso, tengo un espacio donde hablar sin ser juzgada y me devuelve claridad, estructura y motivación".

Muchos valoran además la rapidez. La IA contesta en segundos, sin necesidad de pedir cita ni explicar de nuevo un contexto. "Es más rápido, fácil y barato", reconoce otro joven, de 22 años, un gijonés soltero y estudiante. Para ellos, la diferencia respecto a hablar con una persona está en la inmediatez y la neutralidad: la máquina no critica ni ridiculiza.

Consejos que ayudan, aunque no sustituyen

Los jóvenes consultados aseguran que los consejos de la IA les resultan útiles en su día a día. "Las recomendaciones suelen ser bastante útiles. No es que siga todo al pie de la letra, pero muchas veces me orientan, me hacen ver las cosas desde otro ángulo y me dan ideas que yo sola no habría pensado", afirma una usuaria. Tiene 26 años, vive en Oviedo y es soltera con un empleo.

Otros señalan que han usado estas recomendaciones para organizar viajes, planificar estudios o crear rutinas de ejercicio. "Sí que utilizo varios de esos consejos. A veces los pongo en práctica tal cual, y otras veces simplemente me sirven como punto de partida para reflexionar o para hablar con alguien de confianza", explica un adolescente.

Sin embargo, reconocen que, para temas delicados o de salud mental, prefieren acudir a un profesional. "No considero que pueda llegar a saber a ciencia cierta lo que sucede", admite un usuario que reside en Gijón y que con 26 años se dedica a los estudios, además de ser habitual de esta herramienta. Otro añade: "Para mí no es que uno sustituya al otro. Un profesional es fundamental cuando necesitas terapia, diagnóstico o un seguimiento real. ChatGPT, en cambio, está disponible en cualquier momento y eso lo hace muy accesible cuando tienes un mal día o una duda rápida", señalara un gijonés de 23 años y soltero.

Más allá de las soluciones concretas, hablar con la IA provoca en muchos jóvenes un efecto de desahogo: "Me alivia muchísimo. A veces solo necesito sacar lo que siento, y hablar con ChatGPT es como escribir un diario que además te responde con comprensión y alternativas", cuenta una joven de 34 años. Está casada, reside en Gijón y tiene un empleo.. Para otros, simplemente se trata de un recurso cómodo, "como tenerlo a mano para cuando quiera usarlo", aunque reconocen que también puede volverlos "un poco vagos" a la hora de buscar información por otros medios.

Lo que dicen las expertas

La psicóloga Elena Arnaiz Ecker advierte que, aunque la IA pueda dar sensación de acompañamiento, "nunca podrá ser un espacio seguro de libertad y crecimiento como lo es la terapia". Según explica la experta en talento y desarrollo profesional, la IA actúa como un espejo que solo devuelve lo que el usuario ya piensa, sin retar ni abrir nuevas perspectivas. "En el mejor de los casos se convierte en un espejo; en el peor, te encierra en él", sostiene.

En la misma línea, Esther Blanco García, especialista en psicoterapia, subraya que estas herramientas no sienten ni pueden leer emociones, lo que impide un verdadero encuentro terapéutico: "Un terapeuta dedica la mayor parte del tiempo a preguntar, no a responder. ChatGPT responde, responde y responde". Para ella, lo peligroso es la "falsa empatía" que puede transmitir y la confusión entre conversar con alguien y con algo.

Además, la inmediatez que ofrece la IA es otro de los aspectos más preocupantes de su uso entre adolescentes. La psicóloga explica que esta necesidad de recibir una respuesta inmediata revela una falta de madurez emocional y de capacidad de contención: "No pueden esperar a llegar a casa y llamar a una amiga, ni a la semana que viene para ver a un terapeuta. Eso solo habla de la incapacidad de sostener una emoción y de la impulsividad que caracteriza a nuestra sociedad actual". En su opinión, esta búsqueda de alivio rápido puede impedir que los jóvenes aprendan a regular sus emociones de manera saludable.

Esther Blanco reconoce que ciertos consejos prácticos o técnicas –como ejercicios de relajación– pueden servir en un momento puntual, pero recalca que "jamás podrán sustituir la riqueza emocional de una psicoterapia". Y alerta: "El riesgo está en creer que estamos teniendo una relación genuina, cuando en realidad solo hablamos con una máquina programada".

Este fenómeno revela una realidad: los adolescentes buscan espacios seguros, rápidos y libres de juicios donde expresar lo que sienten. La IA parece llenar ese hueco, al menos parcialmente. Pero como recuerdan las expertas, la inteligencia artificial no puede reemplazar el contacto humano, la empatía real ni la profundidad de una terapia. Como sintetiza Elena Arnaiz: "La IA está diseñada para satisfacer y retroalimentar a sus usuarios. Por eso nunca podrá ser un espacio seguro de libertad y crecimiento como lo es la terapia".