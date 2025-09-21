Así llega el otoño a Asturias: caen las primeras nieves en los Picos de Europa (con estas gélidas temperaturas)
En los Picos de Europa se registró este domingo por la tarde la temperatura más baja de España: 2,2 grados bajo cero en Cabaña Verónica (Cantabria). La siguiente fue en territorio asturiano, en la Vega de Urriellu, menos 0,3 grados. Por eso no es raro que se hayan ya podido ver las primeras nieves en la cordillera del oriente asturiano.
Son los primeros avisos de un otoño que entra hoy lunes, a las 20.19 horas, con lluvias fuertes y frío en la región. Los termómetros cayeron ya ayer domingo considerablemente –la máxima fue de 20 grados– después de una semana de temperaturas suaves. Hay avisos por lluvias fuertes y tormentas en toda Asturias.
