Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así llega el otoño a Asturias: caen las primeras nieves en los Picos de Europa (con estas gélidas temperaturas)

El Urriellu y su entorno, con las primeras nieves, este domingo, desde el mirador del Pozo de la Oración, en Poo de Cabrales. | J. R. GALLINAR

El Urriellu y su entorno, con las primeras nieves, este domingo, desde el mirador del Pozo de la Oración, en Poo de Cabrales. | J. R. GALLINAR

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

En los Picos de Europa se registró este domingo por la tarde la temperatura más baja de España: 2,2 grados bajo cero en Cabaña Verónica (Cantabria). La siguiente fue en territorio asturiano, en la Vega de Urriellu, menos 0,3 grados. Por eso no es raro que se hayan ya podido ver las primeras nieves en la cordillera del oriente asturiano.

Son los primeros avisos de un otoño que entra hoy lunes, a las 20.19 horas, con lluvias fuertes y frío en la región. Los termómetros cayeron ya ayer domingo considerablemente –la máxima fue de 20 grados– después de una semana de temperaturas suaves. Hay avisos por lluvias fuertes y tormentas en toda Asturias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
  2. El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
  3. Ángela Santianes: 'Asturias siempre ha salido ganando con las transformaciones de DuPont, han generado 3.000 empleos
  4. Duro Felguera vende su sede de Gijón y regresará a Langreo, donde nació
  5. Las claves sobre la venta de la sede de Duro Felguera en Gijón y el traslado de 500 trabajadores a Langreo
  6. El contrato de 40 millones que ha logrado una pequeña empresa de Castropol para construir vehículos para el Metro de Madrid
  7. El Centro Médico crea una unidad específica
  8. La sanidad asturiana prepara su gran fusión de áreas: la nueva estructura mantiene a directivos en vilo ante el recorte de puestos

Herida una mujer de 73 años tras chocar con una barrera en la autopista del Huerna

Herida una mujer de 73 años tras chocar con una barrera en la autopista del Huerna

La "familia" DuPont crece en Asturias con las separaciones (y estos números lo demuestran)

La "familia" DuPont crece en Asturias con las separaciones (y estos números lo demuestran)

Así llega el otoño a Asturias: caen las primeras nieves en los Picos de Europa (con estas gélidas temperaturas)

Así llega el otoño a Asturias: caen las primeras nieves en los Picos de Europa (con estas gélidas temperaturas)

Rodríguez Olaizola, nuevo superior de los jesuitas en Asturias: "Debemos mostrar que la pluralidad es posible"

Rodríguez Olaizola, nuevo superior de los jesuitas en Asturias: "Debemos mostrar que la pluralidad es posible"

Así crece el poder de la diáspora asturiana: sólo Madrid y Barcelona han ganado más votantes en el extranjero este año

Así crece el poder de la diáspora asturiana: sólo Madrid y Barcelona han ganado más votantes en el extranjero este año

La Princesa de Asturias se estrena en Viana: estos son sus planes antes de viajar a Oviedo para los Premios

La Princesa de Asturias se estrena en Viana: estos son sus planes antes de viajar a Oviedo para los Premios

La satisfacción de los cazadores asturianos por poder participar en la eliminación de lobos: "Es más efectivo"

La satisfacción de los cazadores asturianos por poder participar en la eliminación de lobos: "Es más efectivo"

Casi la mitad de los peajes españoles se liberarán antes de 2032... pero el del Huerna no está en esa lista

Casi la mitad de los peajes españoles se liberarán antes de 2032... pero el del Huerna no está en esa lista
Tracking Pixel Contents