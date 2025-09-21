Casi la mitad de los peajes españoles se liberarán antes de 2032... pero el del Huerna no está en esa lista

De los 1.362 kilómetros de peaje que hay en España en la actualidad, se eliminarán un total de 547 de aquí a 2032, al finalizar la concesión y haber decidido el Gobierno que liberalizará esos tramos, un total de diez. Son un 40 por ciento de los peajes que hay en el país. Se beneficiarán sobre todo Madrid, Castilla y León, La Rioja y Aragón. Estos tramos se unirán a los 1.099 kilómetros de peaje que se han eliminado desde el año 2018, distribuidos en seis tramos y situados sobre todo en el eje levantino, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Los próximos que se beneficiarán de la eliminación de peajes serán los riojanos y aragoneses, así como todos los conductores que circulen por el tramo de la AP-68 (la Autopista Vasco-Aragonesa) entre Logroño y Zaragoza. El 10 de noviembre de 2026, se liberalizarán 170 kilómetros de esa autopista, al concluir la concesión. También termina la concesión en el tramo vasco de esa misma carretera, los 80 kilómetros que median entre Arrigorriaga y Zambrana, pero las diputaciones de Vizcaya y Álava han decidido que seguirán cobrando a los conductores con el fin de garantizar "su mantenimiento".

Adiós al peaje de Guadarrama

Otro peaje que desaparece, concretamente el 18 de noviembre de 2029, es el del Guadarrana, el tramo de AP-6 entre Collado Villalba (Madrid) y Adanero (Ávila). Se trata de 70 kilómetros por los que suelen pasar los asturianos que se dirigen a la capital de España. Con ese peaje desaparece también el cobro en los 28 kilómetros de la AP-51 entre Ávila y Villacastín, localidad donde se une a la AP-6; y también en los 28 kilómetros de AP-61 entre Segovia y San Rafael. En total, se liberalizarán 126 kilómetros en el límite de Madrid y Castilla y León.

Unos años después, en 2032, está prevista la eliminación de los peajes en las radiales de Madrid y varias autopistas de Castilla-La Mancha. Se trata de seis tramos rescatados por el Gobierno a partir de 2013: las radiales Madrid-Guadalajara (R-2), Madrid-Arganda (R-3), Madrid-Navalcarnero (R-5), Madrid-Ocaña (R-4), Madrid-Toledo (Ap-41) y Ocaña-La Roda (AP-36). Los tramos de peaje de estas carreteras suman 251 kilómetros. Los peajes en estas carreteras están congelados desde la nacionalización –están siendo gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA)–, pero además, por la noche el paso por las mismas es gratuito. El rescate, que ha costado unos mil millones, según los tribunales, no ha permitido que estas carreteras terminasen teniendo beneficios, debido al bajo número de usuarios, lo que rubrica su fracaso en el objetivo de descongestionar las las entradas y salidas de Madrid.

Todos estos peajes se unirán a los que se han eliminado desde 2018, sobre todo en el área levantina. En noviembre de ese año se eliminaron los peajes de la AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro, un tramo de 80 kilómetros. Dos años después, en 202o, se eliminó el peaje de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, 94 kilómetros, así como los de la AP-7 entre Tarragona y Valencia (229 kilómetros) y Valencia y Alicante (165 kilómetros). Finalmente, se liberalizaron los 477 kilómetros de la AP-7 entre Tarragona y La Junquera, y de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell. En total, se han eliminado 1.099 kilómetros de peajes.

Los peajes en España / LNE

Peajes que se mantienen

En 2032 –si no triunfan movimientos como el que se ha generado en Asturias para forzar la eliminación del peaje del Huerna– quedarán una docena de tramos de peaje, que sumarán 815 kilómetros. El Noroeste sale claramente perjudicado. La concesión de la AP-66 entre Campomanes y León (78 kilómetros), no vence hasta el 17 de octubre de 2050, tras haber sido ampliada por el Gobierno de Aznar en 2000, siendo ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos. El peaje de la AP-71 entre León y Astorga (38 kilómetros), no vencerá hasta el 11 de marzo de 2055.

En Galicia, los 214 kilómetros de peaje de la AP-9 entre Ferrol y la frontera portuguesa no quedarán libres hasta 2048. Y la concesión de la AP-53, la Autopista Central de Galicia, entre Santiago de Compostela y el Alto de Santo Domingo, no vence hasta el 12 de noviembre de 2074, dentro de 49 años.

La Autopista de Las Pedrizas, entre esta localidad y Málaga (AP-46, 25 kilómetros), no quedará libre hasta 2044 o 2048. También en Andalucía está el tramo de la AP-7 entre Guadiaro y Estepona (22 kilómetros), que vence en 2054. Su continuación desde Estepona hasta Málaga (85 kilómetros) caduca en 2046.

Otros tramos rescatados, como la AP-7 entre Cartagena y Vera (99 kilómetros) o la AP-7 entre Alicante y Cartagena (76 kilómetros), no tienen fecha prevista para la eliminación de su peaje. Tampoco el peaje de la AP-7 en la circunvalación de Alicante (33 kilómetros), aunque el ministerio de Óscar Puente está sopesando liberalizarlo para descargar de tráfico a la carretera A-70, que soporta 100.000 vehículos diarios.