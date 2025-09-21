Los narcosubmarinos, al alza, apuntan al Cantábrico, advierte la Guardia Civil

La amenaza de los narcosubmarinos también apunta al Cantábrico y por tanto a Asturias, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La sección de narcotráfico de la UCO sostiene que los narcosubmarinos están yendo hacia el sur pero sobre todo hacia el noroeste: Pontevedra y La Coruña, pero también hacia la costa cantábrica, lo que explica el creciente papel de Asturias en el alijo de grandes cargamentos, el último en febrero de este año ante la desembocadura del Nalón.

Los narcosubmarinos están al alza, lo que preocupa a los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay hasta cinco alertas al mes por la llegada de estas precarias embarcaciones, procedentes sobre todo de Venezuela, y que sólo pueden ser localizadas desde el aire. El último se descubrió el pasado fin de semana frente a la ría de Arosa. Había descargado unas 3,500 toneladas en la costa de A Pobra do Caramiñal.

Las rutas del Cantábrico

La prueba de la importancia que está cobrando el Cantábrico en esta ruta de la cocaína son los contactos con Asturias de los narcos de dos semisumergibles que llegaron a la costa gallega en 2019 y 2023. El primero contactó con una pesquero asturiano, que incluso llegó a echarse a la mar y navegar hacia la costa al norte de Galicia para recoger el alijo del buque. Los guardacostas ahuyentaron el pesquero asturiano, y el narcosubmarino terminó siendo recuperado en Aldán con 3.000 toneladas de coca.

En marzo de 2023 se capturó otro narcosubmarino, el "Poseidón", en la ría de Arosa. Los investigadores supieron que los ocupantes de la embarcación habían pedido ayuda a un grupo de narcos asturianos. Se sospecha que en este sumergible se pudieron traer unas 5.000 toneladas de cocaína.

Venezuela se ha convertido en el principal exportador de cocaína de América, y uno de los principales puntos de salida de narcosubmarinos, pero no es el único. El pasado mes de junio se descubrió en la isla brasileña de Marajó uno de los mayores sumergibles, cuando estaba a punto de salir hacia Galicia con siete toneladas de cocaína. Crece la calidad de estos submarinos y su capacidad de carga.

Que Asturias se está convirtiendo en una costa importante para los narcos ya lo señaló hace unos años la fiscal de sala Antidroga, la ovetense Rosa Ana Morán. Quedó demostrado este febrero, cuando cuatro narcos fueron detenidos con un cargamento de 485 kilos de cocaína, que habían recogido de un buque nodriza. El mal estado de la embarcación que eligieron para alijar la droga hizo que sus ocupantes, tres franceses de origen marroquí y argelino, tuviesen que pedir ayuda, y en tierra fue detenido el narco gallego que habóa botado la lancha.