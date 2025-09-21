El PP quiere homenajear a Rafael Eguiño, impulsor de la pita pinta

Fue Rafael Eguiño, fallecido el pasado 10 de septiembre con 70 años en Gijón, una figura clave en la recuperación de la pita pinta asturiana, una especie autóctona a punto de extinguirse en la década de los 80 del siglo pasado. Por este motivo el PP de Asturias quiere promover un reconocimiento como se merece a este veterinario y biólogo. El partido propondrá en la Junta General del Principado realizar un homenaje a Eguiño "por su contribución decisiva" a recuperar la pita pinta . Además, proponen promover la creación y organización de un premio anual que lleve el nombre del profesional "destinado a reconocer y destacar iniciativas, proyectos o trayectorias ejemplares en la conservación de la biodiversidad ganadera asturiana".

El PP resalta que la raza "constituye uno de los símbolos más destacados del patrimonio agrario y cultural" asturiano. Recuerdan que Eguiño recorrió los parajes más remotos del norte de León, entre La Pola de Gordón y la Cordillera en busca de ejemplares de gallinas supervivientes de la modernización de la avicultura.

"Allí encontró aves diferentes a las habituales, identificadas por los ganaderos como ‘les pites d’enantes’, con plumajes, carácter y rusticidad singulares. Este fue el comienzo de la denominada actualmente como Pita Pinta Asturiana", describen. Rafael Eguiño investigó, divulgó sobre la especie, entregó ejemplares a criadores... Todo desembocó en la fundación en 2003 la Asociación de Criadores de la Pita Pinta Asturiana, que logró incluir la raza en el catálogo nacional de autóctonas. "Es justo reconocer su papel", concluyen.