La Princesa de Asturias se estrena en Viana: estos son sus planes antes de viajar a Oviedo para los Premios

La alférez Borbón Ortiz dejará en unos días la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), donde ingresó a principios de mes, para visitar Navarra. Será los próximos días 26 y 27 de septiembre y supondrá la primera visita oficial de la heredera de la corona a la comunidad foral de la que es originario uno de sus títulos, el de Princesa de Viana. Lo ostenta junto al de Asturias y de Gerona.

Leonor no estará sola, sino que la acompañarán Sus Majestades los Reyes de España. Casa Real ha destacado que la visita servirá para remarcar el vínculo que mantiene con Navarra a través del título de Princesa de Viana que fue creado para los herederos del Reino de Navarra hace 602 años.

Es el primer acto público de la Princesa desde principios de mes cuando ingresó en San Javier para completar su formación militar. El del Aire es el tercer y último ejército en el que se instruye, después de pasar por la Academia General de Zaragoza (tierra) y por la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) con la Armada.

Las últimas imágenes que se tienen de Leonor son de su primera día en San Javier. Ese día estuvo acompañada por el comandante Alberto Guzmán Fernández, natural de Grado. El asturiano ayudó a la Princesa –que no hay que olvidar que es medio asturiana por parte de madre, la Reina Letizia– en su primera toma de contacto con un avión de entrenamiento.

La agenda de los Reyes y su hija mayor en Navarr a será intensa. El viernes empezará en Pamplona con la visita al Palacio de Navarra, sede del Gobierno de la comunidad. Posteriormente, se trasladarán a Viana donde mantendrán un encuentro con la Corporación Municipal.

En las ruinas de la iglesia de San Pedro visitarán la exposición con motivo del 6.º centenario del título Príncipe de Viana- Por la tarde, se trasladarán al Monasterio de San Salvador de Leyre, donde descansan los restos de los primeros monarcas navarros, a los que la familia rendirá homenaje. El sábado visitarán el Palacio Real de Olite y luego irán a Tudela donde visitarán su Ayuntamiento y el Palacio del Marqués de San Adrián, sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Premios

La visita de Leonor a Navarra se producirá justo un mes antes de su presencia en Oviedo para entregar los premios "Princesa de Asturias". En la capital del Principado estará acompañada por sus padres y su hermana, la infanta Sofía, quien días atrás inició su primer curso universitario en Lisboa. A la Princesa le espera este año un papel más relevante en la entrega del premio "Pueblo ejemplar", que ha ganado Valdesoto (Siero). Su padre anunció el año pasado que la heredera será la encargada del discurso principal.