El Principado insta a disculparse a los que "manipularon" el brote de tuberculosis

Puede que los tensos días vividos el pasado enero en su concejo natal, Tineo, del que fue alcalde, sean algunos de los que nunca olvidará de su carrera política, por duros y difíciles, el consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos Líndez. La alarma social que saltó en el concejo después de conocerse que la consejería había aplicado un protocolo especial, muy riguroso, para atajar el brote de tuberculosis detectado en la cabaña ganadera del concejo puso a la oposición política, a las organizaciones agrarias, al sector y a los vecinos en pie de guerra contra Marcos y su equipo.

"Confiamos en que quienes cuestionaron la actuación, empezando por responsables municipales y grupos políticos, reconozcan el error y ofrezcan disculpas a la ciudadanía por la manipulación y desinformación generada", se despacha ahora más desahogado el Consejero.

Y es que ocho meses después los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han avalado las medidas aplicadas y rechazado el recurso impulsado por Unión Rural Asturiana (Ura), tal y como ha adelantado LA NUEVA ESPAÑA.

Ura fue una de las organizaciones más críticas, pero también PP y Vox (que entonces gobernaban en coalición en el concejo), cuestionaron el protocolo especial contra la enfermedad. Ambos partidos llegaron a forzar la celebración de un pleno monográfico en la Junta sobre el brote. El temor a tener que hacer vacíos sanitarios –matar todas las vacas– y no tener claros los motivos encendió los ánimos del sector. De momento, el saneamiento avanza y, hasta julio, últimos datos conocidos, solo hubo dos vacíos.