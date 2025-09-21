Protesta en Gijón contra las "matanzas" de lobos

El Grupo Lobo Asturias se concentró este sábado en Gijón para denunciar las "matanzas" del lobo que realiza el Principado, dentro el programa de actuaciones de control. Los ambientalisas critican que se incorporen los cazadores a eliminar ejemplares "a pesar de ser una especie no cinegética". Lamentan los ambientalistas que el Principado haya desaprovechado la oportunidad de adoptar las medidas preventivas que facilitan la coexistencia de la ganadería extensiva y el lobo. Insisten en que está demostrado científicamente que eliminar ejemplares de forma sistemática no reduce los conflictos con la ganadería,sino que por el contrario los incrementa. En la imagen, la concentración.