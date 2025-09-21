Protesta en Gijón contra las "matanzas" de lobos
El Grupo Lobo Asturias se concentró este sábado en Gijón para denunciar las "matanzas" del lobo que realiza el Principado, dentro el programa de actuaciones de control. Los ambientalisas critican que se incorporen los cazadores a eliminar ejemplares "a pesar de ser una especie no cinegética". Lamentan los ambientalistas que el Principado haya desaprovechado la oportunidad de adoptar las medidas preventivas que facilitan la coexistencia de la ganadería extensiva y el lobo. Insisten en que está demostrado científicamente que eliminar ejemplares de forma sistemática no reduce los conflictos con la ganadería,sino que por el contrario los incrementa. En la imagen, la concentración.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- Las novedades del curso en Asturias: los colegios reutilizarán material de otros años y los profesores se libran del papeleo
- Duro Felguera vende su sede de Gijón y regresará a Langreo, donde nació
- Ángela Santianes: 'Asturias siempre ha salido ganando con las transformaciones de DuPont, han generado 3.000 empleos
- Se buscan profesores de FP en Asturias: estos son los perfiles más demandados para una incorporación inmediata