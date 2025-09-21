Rodríguez Olaizola, nuevo superior de los jesuitas en Asturias: "Debemos mostrar que la pluralidad es posible"

Hace apenas unos días que la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo se llenó de feligreses para recibir a José María Rodríguez Olaizola (Oviedo, 1970) como nuevo delegado de la Plataforma Apostólica de Jesuitas de Asturias. Autor de varios libros, integrante de la Consulta Apostólica de la Provincia de España, coordinador del equipo de Entorno Seguro y responsable de prensa de los jesuitas, el "padre Olaizola", que se ordenó en 2001 en la Inmaculada de Gijón, llevaba desde 2017 en Madrid como párroco de San Francisco de Borja y superior de la comunidad de Maldonado.

¿Cuáles son los retos de la compañía de Jesús?

Es una pregunta amplia, pues imagino que estando la SJ presente en todo el mundo, la concreción es muy distinta. Pero hace varios años el General de la orden, tras consultar ampliamente, propuso cuatro grandes temas en los que debemos estar empeñados (las llamadas Preferencias apostólicas universales), que se centran en la transmisión de la fe (en nuestro caso desde los ejercicios y la espiritualidad ignaciana), el acompañamiento de los jóvenes en sus búsquedas, el trabajo por la justicia con especial atención a los más vulnerables, y el cuidado de la casa común. Nosotros, en España, estamos ahora formulando un nuevo proyecto apostólico que tiene en cuenta estas orientaciones...

¿Y en Asturias?

Aquí nuestra misión tiene un puntal muy visible, como es la educación, con tres centros educativos como son la Inmaculada, el San Ignacio y el Gedo" (el Centro concertado de Formación Profesional); también la vida pastoral, el Hogar de San José... y otras presencias. Debemos pensar en nuestra labor en línea con esas grandes prioridades que nos ha pedido la Compañía de Jesús.

El Hogar San José y el Revillagigedo, son dos emblemas de la zona oeste de Gijón.

Lo son. Tienen una historia que merece la pena conocer, cuidar y continuar. El cambio no es un problema, si se hace con criterio y cabeza.

¿El colegio San Ignacio de Oviedo sigue siendo un referente educativo para la compañía? ¿Y la Inmaculada en Gijón?

La Compañía de Jesús, en España, tiene una red de colegios enorme, agrupados ahora en un sector (Educsi), y desde hace poco coordinados a través de fundaciones. Lo que tiende a ser referente no es uno u otro colegio, sino la educación jesuítica, con los matices y particularidades que luego tiene en cada lugar. Pero hay aspectos transversales que se convierten en seña de identidad de nuestros alumnos allá donde estemos. La capacidad crítica, competencia, la toma de conciencia del mundo en que vivimos, el trabajo para ir siendo ciudadanos comprometidos, la posibilidad de una mirada creyente a la propia vida y al mundo de hoy. Todo eso son los elementos clave de la educación que proponemos.

Me impresiona en este momento la persecución no solo de católicos, sino de todos los cristianos, y las matanzas

¿Qué supone para usted "volver a casa" para asumir la representación de la Compañía en Asturias?

Una nueva etapa. Un cambio enorme tras muchos años de bastante exposición. Un comienzo muy retador en lo personal. Y también el deseo de poder aflojar un poco el ritmo que he llevado en los últimos tiempos, pudiendo dedicar, ojalá, algo más de tiempo a la escritura, aunque voy viendo que va a estar más difícil de lo que me gustaría, porque al final se multiplican las posibilidades.

Las vocaciones en España están a la baja. Cinco personas ingresaron hace apenas dos semanas en el Indautxu de Bilbao. ¿Cómo revertir la tendencia?

Paradójicamente, hay muchos jóvenes que se plantean la vocación. El problema es que a la hora de dar los últimos pasos hay dinámicas que hacen que se echen para atrás. Nosotros estamos empeñados en trabajar la "cultura vocacional". Es decir, ayudar a que se recupere una mirada a la propia vida en la que quepan los "para siempres" y las elecciones basadas en convicciones. También en recuperar esta conciencia de que Dios llama. Y la aceptación de que no se puede hacer todo en la vida, y por lo tanto, hay que elegir, y no es un drama.

En cambio, la juventud sigue acercándose a la iglesia y al mensaje de la fe.

Sin duda, porque el Evangelio es muy buena noticia en un mundo donde hay bastante vacío, banalidad y desaliento. El problema es que muchos de esos acercamientos tienen un punto emotivo y cortoplacista que no es suficiente.

Esa falta de relevo provocó la salida de la comunidad del barrio gijonés de El Natahoyo.

En España es inevitable la reconfiguración que estamos haciendo desde hace décadas. Hay que tener en cuenta que la estructura y presencias que teníamos venían de una época en la que los seminarios, noviciados, congregaciones religiosas tuvieron un auge sin parangón en la historia. Hoy aquellas generaciones van muriendo, y hace muchos años que la sociedad ha cambiado (la natalidad, la secularización, hay muchos factores...) Por eso, nosotros vamos agrupando comunidades.

¿Cómo?

En Asturias en este momento tenemos una en Oviedo, pero desde ella seguimos atendiendo las obras de Asturias. Antes lo normal casi era que cada obra tenía una comunidad propia. Es decir, que en El Natahoyo no hay comunidad, pero sí hay jesuitas trabajando.

Demasiada gente se resiste a afrontar los pasos y las responsabilidades que llegan con la edad adulta

Después de un papa jesuita como Francisco, ¿cómo reciben el inicio del papado de León XIV?

Con la misma fidelidad y deseo de que la Iglesia siga siendo fiel al Evangelio y portadora de una buena noticia en este mundo. Me genera bastante rechazo cuando parece que hay que tomar partido a favor o en contra, y volverse o apologeta o detractor. Creo, más bien, que el Espíritu va suscitando las figuras que la Iglesia necesita en cada momento, y sin duda que León va a tener toda la lealtad y apoyo de los jesuitas

En un mundo tan polarizado y crispado, ¿qué puede hacer la Iglesia?

Negarse a entrar en la misma dinámica. Mostrar que la pluralidad es posible (porque de hecho lo es), en un mundo donde parece que hoy en día solo se aceptan homogeneidades sectarias. Rechazar los dogmatismos de lo que no es dogma. Y afrontar los conflictos y las diferencias, que también ha de lidiar con ellas, no con la estridencia y dureza de las redes sociales, sino con la madurez y respeto que tanto se echa de menos ahora.

La persecución a los católicos continúa. Siguen los problemas en El Salvador, por ejemplo.

Me impresiona en este momento la persecución no solo de católicos, sino de todos los cristianos. Puertas Abiertas habla de 380 millones de cristianos perseguidos o discriminados en el mundo. De todo ello, quizás lo más sorprendente es el silencio y la indiferencia ante la persecución y las matanzas en varios países de África como Nigeria, Somalia, Yemén, Libia y Sudán.

¿Qué supone para usted escribir?

Es un privilegio para mí, el poder poner en orden ideas y compartirlas. El poder mirar al mundo.

Le leí en una entrevista que la sociedad tiene un problema porque "constantemente está querido jugar a que todos somos jóvenes". ¿No se juzga de forma severa a los jóvenes?

A quien hay que juzgar de forma severa es a los adultos que quieren seguir jugando a ser jóvenes. Los jóvenes hacen bien en serlo, y vivir lo que toca a su edad. El problema, para mí, es que demasiada gente se resiste a afrontar los pasos y las responsabilidades que llegan con la edad adulta. Escribí un libro sobre esto "Bailar con el tiempo", que es justo esa idea. Que si quieres jugar a ser joven (sin serlo) te pierdes lo mucho bueno que viene con la vida adulta.