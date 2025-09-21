Salud presume de "los mejores datos de lista de espera" de agosto en 4 años

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) cerró agosto con los "mejores datos" de lista de espera quirúrgica para ese mes de los últimos cuatro años: 21.884 pacientes. Esta cifra refleja, aseguran en el Gobierno regional, un descenso de 2.298 respecto al mismo período del año pasado y de 3.154 si se coteja con los registros de 2023, al inicio de la legislatura.

También mejora la demora media, con 94 días de espera en estos momentos frente a los 99 del año anterior y los 103 de agosto de 2023.

En cuanto a la lista de espera quirúrgica ésta registró en agosto un ligero crecimiento (1,62%) sobre los datos de julio, lo que supone 348 personas más. "No obstante, este aumento se sitúa muy por debajo del que se produjo en agosto de 2024, que alcanzó el 2,8%, es decir, 669 personas", destacan en el Sespa. La subida se concentra en los grupos de pacientes que esperan más de tres y más de seis meses, que son los rangos en los que la prioridad clínica para una intervención suele ser menor. El número de personas que esperan menos de 90 días descendió en 1.331, "un dato que demuestra el adecuado manejo de la prioridad clínica".

Mapa sanitario

Por otra parte, la diputada del Grupo Mixto en la Junta Covadonga Tomé señaló que la reordenación del mapa sanitario en Asturias "debe garantizar la equidad entre toda la ciudadanía" y también evitar "desplazamientos innecesarios" para los usuarios. La diputada hizo estas declaraciones tras conocerse que Salud prepara un cambio en su estructura directiva. Asunto sobre el que la diputada ha preguntado en la comisión pertinente a la Consejera de Salud, Concepción Saavedra: "Solo hemos recibido como respuesta un catálogo de generalidades".