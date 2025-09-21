La satisfacción de los cazadores asturianos por poder patricipar en la eliminación de lobos: "Es más efectivo"

El presidente de la Federación de Caza de Asturias, Valentín Mora, ha mostrado su satisfacción por que el Principado haya dado el paso de recurrir a los profesionales para lograr más eficacia en la eliminación de lobos para controlar la población. "Nos habíamos ofrecido a colaborar en varias ocasiones, porque es más efectivo disparar a un lobo cuando se ve que salir luego a buscarlo", apuntó Mora, quien recordó que habilitar a los cazadores es algo que viene incluido en el plan de gestión de Asturias desde hace tiempo. "No me consta que de momento se haya dado autorizaciones en alguna reserva, pero lo vemos muy positivo".

Quien no tiene del todo claro si la decisión del Principado puede prosperar es el PP de Asturias, que duda de que los cazadores puedan colaborar. La Consejería de Medio Rural quiere eliminar 53 ejemplares de aquí a marzo y el viernes anunció su decisión de autorizar que los cazadores de las reservas con daños elevados "puedan disparar" a los cánidos durante las cacerías de otras especies. Además, en los cotos ha pedido la colaboración de los guardas con los agentes del medio natural.

El PP pide garantías

El diputado popular Luis Venta advierte de que los cazadores necesitan "garantías jurídicas" para poder disparar a los lobos. Durante una visita a Agrosiero este sábado, Venta tachó de "gran engaño" el anuncio del consejero Marcelino Marcos Líndez. "A los cazadores se les pueden echar encima los grupos conservacionistas y necesitan garantías para ser eximidos si matan lobos en cacerías. Esto se arregla si el lobo es declarado especie cinegética", explicó el diputado, quien reiteró su convencimiento de que en Asturias, pese a lo que dice el Principado, aún no se ha matado ningún lobo. "En Cantabria prácticamente han ejecutado su plan de control y van por entre 35 y 40 ejemplares eliminados", dijo.

En Agrosiero también estuvo Marcelino Marcos, quien defendió la decisión de su departamento e insistió en que el plan de lobo se cumple "a rajatabla". Y aseguró: "Hay zonas en la que se han realizado controles y han sido efectivos". Pero rechazó, para evitar "el morbo", especificar dónde se realizan las eliminaciones de lobo: "El tema está muy polarizado y no vamos a facilitar que haya enfrentamientos".

El portavoz de Foro en la Junta, Adrián Pumares, criticó la "opacidad" del Gobierno regional en la gestión de lobo. De visita en Agrosiero, Pumares avaló que se use a los cazadores "para garantizar la eficacia ante las dudas de los ganaderos".