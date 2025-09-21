Tomé celebra el "giro asturianista de IU" y pide "acciones reales"

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General Covadonga Tomé saludó ayer la propuesta de Izquierda Unida adelantada por LA NUEVA ESPAÑA para impulsar una Ley de Identidad Asturiana que refuerce la autoconciencia colectiva y el papel del Principado como "país", pero ha advertido de que "son los hechos los que dan o quitan la razón" y que las actuaciones del actual Ejecutivo resultan "claramente insuficientes".

En un comunicado, Tomé ha dado la bienvenida a IU "a ese discurso asturianista y de país que en Somos Asturies llevamos reivindicando desde siempre". Para la diputada, "la identidad asturiana no entiende de colores políticos, nos pertenece a todos y todas, pero históricamente fueron las posiciones progresistas las que conformaron su argumentación y defensa".

Cambio de mentalidad

La parlamentaria advirtió de que Asturias necesita "un cambio profundo en la mentalidad de la clase política para implementar un rumbo nuevo: el de la autoconciencia y reconocimiento de nuestro propio ser como pueblo". En su opinión, solo así podrá avanzarse hacia un verdadero modelo de normalización cultural y lingüística.

Tomé enumeró las prioridades para Somos Asturies, la plataforma creada en torno a su papel político: el cumplimiento estricto de la Ley de Uso, la mejora de la enseñanza del asturiano y del gallego-asturiano, el refuerzo de los Servicios de Normalización municipales, la puesta en marcha de un Plan de Normalización ambicioso, la transformación de la RTPA en un "verdadero medio de normalización social" y "el apoyo decidido a la industria cultural y creativa generada alrededor de nuestras lenguas".

La diputada subrayó que estas medidas dependen de "las fuerzas que sustentan al Gobierno asturiano", a quienes instó a convertir en realidad lo que definió como una agenda "necesaria y urgente".

Oficialidad irrenunciable

La portavoz de Somos Asturies dejó claro que su grupo "no renuncia de ninguna manera a continuar en nuestra lucha por el reconocimiento legal de los derechos de los hablantes de asturiano y gallego-asturiano a través de la oficialidad, única vía en el Estado español para una salvaguarda real y efectiva".

Las declaraciones de Tomé llegan después de que LA NUEVA ESPAÑA adelantara la hoja de ruta de Izquierda Unida. En un artículo firmado por el coordinador de la coalición y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, IU plantea la creación de una Ley de Identidad Asturiana que sirva como marco jurídico más amplio para "dar un impulso material al proceso de autoconciencia".

Zapico defendió la necesidad de trascender la reforma estatutaria como única vía para la oficialidad, tras haberse frustrado en esta legislatura una "oportunidad histórica". En sus palabras, "van a ser las realidades materiales las que provoquen una acumulación de fuerzas que logren que la oficialidad sea un hecho inevitable".

Entre las medidas propuestas se incluyen la reforma de la Ley de Uso con un reglamento que garantice su aplicación, la fijación del 25 de mayo como Día de Asturias en recuerdo de la rebelión de 1808 contra la invasión napoleónica, la transformación del RIDEA en una Academia de las Artes y las Ciencias Asturianas "que no sirva a las élites" y un refuerzo de medios para la Academia de la Llingua.

Un llamamiento a sumar al PP

IU sostiene que esta hoja de ruta debe partir del bloque progresista, pero también contar con "el concurso de la derecha democrática de Asturias". Según Zapico, existe mayoría en la Junta para impulsar medidas que, aunque no impliquen la oficialidad plena, sí sitúen "en igualdad de condiciones a nuestras lenguas y a los derechos de sus hablantes".

El dirigente de IU instó al PSOE a "romper el consenso conservador" que mantienen PP y Vox sobre la oficialidad y a iniciar "las transformaciones necesarias" para que Asturias se afiance como "un país que sí quiere ser".