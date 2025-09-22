Asturex asesor a empresas ante los aranceles de Donald Trump
La Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex) ha puesto en marcha un servicio de consultoría y asesoramiento para atender las dudas de las empresas asturianas sobre el mercado de Estados Unidos y los nuevos aranceles aprobados por la administración Trump.
Esta prestación, de carácter gratuito, estará disponible para todas las empresas interesadas, tanto las que ya exportan a EE.UU. como las pymes que valoran iniciar operaciones comerciales con el país. El asesoramiento incluye información jurídica, regulatoria y arancelaria sobre los nuevos requisitos de acceso al mercado norteamericano y los cambios normativos aprobados recientemente.
El director general de Asturex, Bruno López, ha explicado que esta iniciativa (que puede conocerse en la web de Asturex) responde a las múltiples consultas, muchas de ellas de carácter técnico, que ha recibido la sociedad en los últimos meses por parte del empresariado. Para satisfacer esta demanda, se ha contratado una consultora especializada en el mercado norteamericano que se encargará de resolver dudas y analizar la situación particular de cada compañía. A juicio de López, este es el mejor modo de ayudar al tejido empresarial a conocer las nuevas normas y requisitos fijados por Trump.
