Asturias lanza ayudas para alumnos que carecen de transporte escolar: llegan hasta 8.000 euros y así se solicitan
Educación abre el plazo de solicitud para escolares que no pueden acceder al servicio de ruta escolar, con tres modalidades de apoyo y tramitación digital
A. E.
La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha aprobado la convocatoria ordinaria de ayudas individualizadas para el transporte escolar correspondiente al curso académico 2025‑2026. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), contempla una partida presupuestaria de 246.136,28 euros y tiene como finalidad compensar económicamente a las familias cuyo alumnado, pese a cumplir los requisitos, no puede utilizar el servicio público de transporte escolar.
Estas subvenciones están dirigidas a estudiantes de niveles no universitarios matriculados en centros sostenidos con fondos públicos, siempre que existan rutas escolares en el centro correspondiente y que el alumno no pueda hacer uso de ellas por causas justificadas.
La convocatoria incluye tres modalidades de ayuda:
- Uso de transporte público regular
- Desplazamiento por medios propios
- Servicio de taxi, en casos excepcionales.
En esta última modalidad, la del servicio de taxi, destinada a casos donde no exista alternativa viable, la compensación máxima asciende a 8.000 euros por curso. La ayuda requiere un informe técnico previo que justifique la necesidad del uso de taxi, así como la imposibilidad de utilizar transporte escolar ordinario o servicios alternativos. El resto de las ayudas se calcularán en función de la distancia entre el domicilio y el centro educativo o parada más próxima, y de la frecuencia de asistencia.
El plazo de presentación de solicitudes es de quince días naturales a contar desde el 23 de septiembre, y debe realizarse exclusivamente a través de la sede electrónica del Principado de Asturias, utilizando el código de procedimiento AYUD0072T01. En dicho portal están disponibles los formularios, la normativa completa y los requisitos documentales.
Estas ayudas se suman a otras líneas de apoyo al alumnado activadas por el Gobierno asturiano a lo largo de este año. En mayo, el Principado convocó las ayudas para la compra de libros y material escolar, destinadas a estudiantes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial. También se han reforzado las becas para el alumnado con necesidades específicas, en colaboración con el Ministerio de Educación.
Además, en paralelo al refuerzo económico, la Consejería ha impulsado mejoras en el sistema de transporte escolar, incluyendo la ampliación de rutas en zonas rurales con alta dispersión geográfica, lo que contribuye a reducir desigualdades de acceso a la educación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- Ángela Santianes: 'Asturias siempre ha salido ganando con las transformaciones de DuPont, han generado 3.000 empleos
- Las claves sobre la venta de la sede de Duro Felguera en Gijón y el traslado de 500 trabajadores a Langreo
- La satisfacción de los cazadores asturianos por poder participar en la eliminación de lobos: 'Es más efectivo
- El Centro Médico crea una unidad específica
- La sanidad asturiana prepara su gran fusión de áreas: la nueva estructura mantiene a directivos en vilo ante el recorte de puestos
- La batalla contra el peaje del Huerna para la que se prepara Asturias: abierto el debate de cómo se dará