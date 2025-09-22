Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias, el paraíso natural donde el senderismo se convierte en estilo de vida

Lucía Salazar

Entre montañas, ríos y paisajes de ensueño, Asturias guarda un secreto que cada vez enamora a más viajeros: sus rutas de senderismo. Caminos que, desde la antigüedad, han unido pueblos, historias y culturas, y que hoy son el escenario perfecto para quienes buscan desconexión, bienestar y una dosis de aire puro.

Un viaje a pie por la historia

No se trata solo de caminar, sino de recorrer senderos que ya utilizaban nuestros antepasados para comerciar, trasladar el ganado o incluso celebrar fiestas populares. Cada paso en Asturias es una conexión con la historia, con un pasado que sigue vivo en cada piedra y en cada valle.

Salud para cuerpo y alma

El trekking en el Principado no entiende de edades ni de niveles: hay rutas para todos. Desde paseos suaves junto al mar Cantábrico hasta ascensos desafiantes entre montañas, todas comparten un mismo fin: aportar salud física y paz mental. Porque aquí, caminar es mucho más que ejercicio, es terapia.

Una naturaleza única

Con más del 30% de su territorio protegido, Asturias presume de una biodiversidad que la convierte en un destino inigualable. Senderos de costa que regalan vistas infinitas al mar y caminos de montaña que conducen a rincones mágicos donde la luz lo transforma todo.

Asturias invita a recorrerla sin prisa, con humildad y respeto hacia la naturaleza y sus gentes. Una experiencia que va más allá del turismo y se convierte en un estilo de vida que enamora a quien lo prueba.

