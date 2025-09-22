Asturias, el paraíso natural donde el senderismo se convierte en estilo de vida
Asturias se confirma como el escenario soñado para desconectar
Entre montañas, ríos y paisajes de ensueño, Asturias guarda un secreto que cada vez enamora a más viajeros: sus rutas de senderismo. Caminos que, desde la antigüedad, han unido pueblos, historias y culturas, y que hoy son el escenario perfecto para quienes buscan desconexión, bienestar y una dosis de aire puro.
Un viaje a pie por la historia
No se trata solo de caminar, sino de recorrer senderos que ya utilizaban nuestros antepasados para comerciar, trasladar el ganado o incluso celebrar fiestas populares. Cada paso en Asturias es una conexión con la historia, con un pasado que sigue vivo en cada piedra y en cada valle.
Salud para cuerpo y alma
El trekking en el Principado no entiende de edades ni de niveles: hay rutas para todos. Desde paseos suaves junto al mar Cantábrico hasta ascensos desafiantes entre montañas, todas comparten un mismo fin: aportar salud física y paz mental. Porque aquí, caminar es mucho más que ejercicio, es terapia.
Una naturaleza única
Con más del 30% de su territorio protegido, Asturias presume de una biodiversidad que la convierte en un destino inigualable. Senderos de costa que regalan vistas infinitas al mar y caminos de montaña que conducen a rincones mágicos donde la luz lo transforma todo.
Asturias invita a recorrerla sin prisa, con humildad y respeto hacia la naturaleza y sus gentes. Una experiencia que va más allá del turismo y se convierte en un estilo de vida que enamora a quien lo prueba.
- Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
- Ángela Santianes: 'Asturias siempre ha salido ganando con las transformaciones de DuPont, han generado 3.000 empleos
- Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
- Las claves sobre la venta de la sede de Duro Felguera en Gijón y el traslado de 500 trabajadores a Langreo
- La satisfacción de los cazadores asturianos por poder participar en la eliminación de lobos: 'Es más efectivo
- El Centro Médico crea una unidad específica
- La sanidad asturiana prepara su gran fusión de áreas: la nueva estructura mantiene a directivos en vilo ante el recorte de puestos
- La batalla contra el peaje del Huerna para la que se prepara Asturias: abierto el debate de cómo se dará