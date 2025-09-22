¿Cómo consigue Asturias que el turismo crezca fuera del verano? Eventos culturales, casas rurales... y otras claves (y demandas) del sector

Grandes eventos, acontecimientos naturales con carácter periódico y vender "tranquilidad". Son tres de las claves que los empresarios del sector turístico dan para avanzar en la desestacionalización de esta actividad en Asturias, reduciendo la dependencia del verano. Unas ideas que muchos ya han puesto en marcha y que tienen su reflejo en los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revelan un mayor crecimiento porcentual de visitantes en otoño, primavera e invierno que en los meses del estío.

Apostar por un turismo internacional de naturaleza y deporte, orientado especialmente a nómadas digitales que busquen estancias largas, de quince o treinta días, combinando turismo y trabajo. Es la propuesta de Fernando Marcos, un empresario ovetense con negocios turísticos en Madrid, Sevilla y la capital del Principado, donde tiene diez apartamentos en la calle Azcárraga. "Las estadísticas apuntan a un aumento del turismo foráneo y eso hay que aprovecharlo", indica el emprendedor, planteando como medidas para aumentar la desestacionalización el fortalecimiento de las líneas aéreas, mejorar las conexiones logísticas con el aeropuerto y "grabarse a fuego la importancia de ofrecer un buen trato al visitante: quien se siente bien, repite". Igualmente aboga por redoblar los paquetes sobre deportes al alza como el surf, el ciclismo o el runnig.

El hostelero ovetense Diego Javita, que también tuvo incursiones en el sector de los apartamentos turísticos, considera que la mejora de la ocupación turística en épocas como el otoño o la primavera pasa por impulsar eventos deportivos, culturales y gastronómicos. "En Oviedo se está haciendo bien, por ejemplo, con la fiesta del Desarme y se nota mucho en semanas que a priori serían más flojas", apunta. E insta a "explotar más los paisajes y recursos naturales de la región", con la oferta de paquetes con rutas por toda la región.

Que se sientan "a gusto"

El reconocido hostelero Rafael Eutimio Busta, responsable del restaurante Casa Eutimio, en Lastres (Colunga), lo tiene claro: "La receta para atraer clientes está en la calidad y la atención, por encima de todo". En su opinión, cuidar al cliente y ofrecer productos de calidad es la base para fidelizar y lograr que tanto vecinos como visitantes repitan, ya sea durante la temporada de mayor afluencia turística como el resto del año: "Que la gente se sienta a gusto es fundamental".

Para lograr la desestacionalización el turismo, considera necesario un conjunto de medidas, aunque insiste en que el punto de partida debe ser siempre una experiencia positiva para el visitante, que tengan atractivos para venir y se marchen con "una buena impresión" en todos los ámbitos. En este sentido, destaca que no todo depende del sector. Y llama la atención sobre la importancia de una buena gestión tanto a nivel regional y municipal. "Hay mucho que hacer, como crear infraestructura, aparcamiento y también vivienda, porque la situación no está en el mejor momento", advierte.

A su juicio, otro aspecto fundamental es el cuidado del patrimonio local: "Hablo de Lastres porque es donde vivo. Hay un valor histórico que hay que cuidar e incluso recuperar porque forma parte del atractivo del lugar", explica el veterano hostelero, que defiende un modelo de turismo sostenible y con identidad para poder dinamizar la comarca fuera de los meses de verano.

El refuerzo de los extranjeros

Ana Llano, presidenta de la asociación turística Fuentes del Narcea, tiene claro que la fórmula para la desestacionalización "es que el destino esté vivo todo el año". En este sentido, la empresaria rural canguesa tiene claro que el Occidente tiene mucho ganado y Fuentes del Narcea en particular: "No somos un destino masificado y aquí vive la gente todo el año, por lo que el destino está vivo". Sobre el aumento de las visitas fuera de la temporada turística, corrobora los datos del INE. "Hay un goteo constante fuera de temporada y se notan más extranjeros y creo que en eso han ayudado mucho los vuelos directos", apunta.

Coincide con ella la empresaria Yolanda Alzu, del camping Amaído de San Tirso de Abres: "Antes me marchaba el 11 de septiembre de vacaciones porque ya no tenía gente, pero ahora ya tengo reservas hasta octubre, tanto en el camping como en la casona de turismo rural, algo impensable hace unos años". Y también incide en que el verano ya no tiene más margen de crecimiento, salvo que se habiliten nuevos alojamientos.

Sobre la fórmula para desestacionalizar, Alzu opina que es clave el "boca a boca", que la gente sepa que estás abierto y funcionando, los bonos de turismo rural habilitados por el Principado también están siendo, a su juicio, de mucha ayuda. Por último, opina que los ayuntamientos deben planificar y coordinar las actividades que se programan con el sector: "Ir todos de la mano".

Señala Emilio Rubio, responsable de la sidrería La Montera Picona, en Gijón, que en la primera quincena de septiembre hubo mucho flujo turístico en el negocio. Una de las fórmulas que propone para estirar ese trajín más allá de la campaña estival es la celebración de eventos. "En julio y agosto hay una concentración brutal. Hay algunos, como el Oktoberfest, que podrían esperar a otro momento porque la lluvia no la afecta", subraya el hostelero. También aboga este empresario por el fomento del turismo rural. "La gente que viene está muy cómoda en Asturias; nos lo tenemos que creer", asegura el empresario, que aboga asimismo por la mejora de la relación público-privada.