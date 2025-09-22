Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante

Las multas en Asturias por conducir hablando con el móvil o con auriculares se dispararon en 2024. Durante ese año, 2.195 conductores fueron sorprendidos hablando con el móvil, frente a los 1.853 de 2023, lo que supone un aumento del 18,46 por ciento. Además, los agentes pillaron a 230 conductores conduciendo con auriculares, frente a los 191 del año anterior. En general, las denuncias de tráfico cayeron un 14,63 por ciento, de 96.669 a 113.235. Es significativo el descenso de infracciones por exceso de velocidad, pasando de 75.597 en 2023 a 58.082 en 2024, un descenso del 23 por ciento. Se trata de datos aportados por el informe anual de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Respecto a los datos de denuncias por exceso de velocidad en Asturias, hay que hacer algunas matizaciones. Mientras desciende el número de infracciones detectadas por radares fijos y de pórtico –pasaron de 61.136 a 40.922, quizá por haber sido instalados durante menos días–, por contra se incrementan las denuncias de radares móviles, que pasaron de 14.461 a 17.160, un aumento del 18,66 por ciento. Automovilistas Europeos Asociados sostiene que la recaudación ha aumentado por estos radares "camuflados".

Denuncias de trafico en 2024 / LNE

Aumento nacional

Durante el pasado año 2024, la DGT formuló en las carreteras españolas de su competencia un total de 5.413.507 denuncias, lo que supuso un incremento del 5,14 por ciento respecto de las denuncias formuladas en 2023 (5.148.667), y una recaudación de 539.985.552 euros. El exceso de velocidad sigue liderando el ranking de sanciones, con 3.440.530 denuncias, estando presente en 2 de cada 3 infracciones. De ellas, 1.075.272 corresponden a multas por radares móviles, que suben un 22,31 por ciento.

En Asturias, mientras bajan las denuncias por conducir sin carné –pasan de 2.367 a 2.228, u 6n por ciento menos–, o no haber pasado la ITV –12.425 frente a las 12.953 de 2023–, suben las infracciones por carecer de seguro o circular sin él: de 3.746 a 3.936.

Y mientras baja el número de conductores ebrios –de 2.288 a 2.238–o drogados –de 1.396 a 1.357–, suben aquellos sorprendidos conduciendo de forma negligente –un 17,78 por ciento– y las conducciones temerarias, que pasan de 228 a 247. Y también aumentan las denuncias por sistemas de retención infantil inadecuado o por no llevar el casco reglamentario, 102 casos, frente a los 96 del año anterior.