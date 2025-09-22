Los ayuntamientos asturianos recibirán 12,5 millones para ayudas de emergencia social y proyectos de inclusión

Los ayuntamientos asturianos recibirán una inyección económica de doce millones y medio para financiar las ayudas de emergencia social y los proyectos de inclusión. El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes la inversión, que servirá para cubrir gastos de vivienda y energía, así como otros ordinarios y extraordinarios, de familias con menores.

La mayor inversión irá destinada a las ayudas de emergencia social para gastos relacionados con energía y vivienda, con una partida de 5,7 millones. Para el apoyo a la intervención, proyectos locales de inclusión social y refuerzo de personal para su gestión, hay previstos casi 5 millones; mientras que para ayudas a familias con menores se destinan 1,5 millones y para el desarrollo de programas de conciliación, 393.000 euros.

De esta forma, el Principado alcanza el 97,5% de ejecución de las partidas destinadas a financiar la prestación de servicios sociales por parte de las entidades locales.

Por otra parte, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha decidido reforzar el servicio de ayuda a domicilio con un fondo extraordinario de dos millones, que se suman a los 8 transferidos a principios de año. La medida responde a una petición de los ayuntamientos ante el aumento de la demanda.

El objetivo, dicen en el Principado, es asegurar “la cobertura de las ayudas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad, así como la atención a aquellas que precisan de asistencia en sus domicilios”.

Una vez culminado este trámite, Derechos Sociales habrá transferido la totalidad de los fondos destinados a ayuntamientos y mancomunidades, que en este ejercicio ascienden a 81,7 millones.

Ayudas a la formación

Otro de los puntos aprobados por el Consejo de Gobierno este lunes va destinado a financiar programas de formación dirigidos a personas desempleadas y ocupadas que busquen obtener un certificado profesional. Para tal fin se contemplan 10,8 millones.

Estas ayudas serán gestionadas por el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). Serán en régimen de concurrencia competitiva y tendrán carácter plurianual (2025-2026).

Digitalización de los centros educativos

La tercera línea de gasto a la que se le ha dado luz verde es para los centros educativos. El Ejecutivo invertirá cerca de un millón para modernizar y digitalizar los procesos educativos por medio del suministro de nuevo equipamiento informático destinado a los equipos directivos de 138 centros. En concreto, adquirirán 503 portátiles de gama media dotados con una estación de acoplamiento y 1.006 monitores de 23,8 pulgadas.

Esta medida, destacan, “aumentará las capacidades tecnológicas de los equipos directivos y facilitará la gestión académica, administrativa y de comunicación, incluso cuando se realice en modalidad de teletrabajo”.