Barbón reclama diálogo en lo que queda de legislatura y aparcar el electoralismo: así llega un esperado debate en la Junta del Principado

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, pedirá a los partidos que no desperdicien los dos años que restan de legislatura con una mirada electoralista y hará un llamamiento al diálogo y el entendimiento sobre algunas cuestiones que considera cruciales para los próximos dos años.

La Junta General del Principado acogerá esta semana el debate de orientación política, en el que tanto el Ejecutivo como la oposición confrontan sus modelos y propuestas para lo que falta de legislatura. Barbón, que será el primero en intervenir, este martes, podrá el acento en los objetivos planteados para el final de mandato más que en repasar los logros realizados.

Entre los objetivos para esa apelación al diálogo estarán una defensa de Asturias bajo el concepto de paraíso natural (con énfasis en la prevención de incendios, las medidas contra el calentamiento global o la defensa del medio rural), el cumplimiento del acuerdo alcanzado con los docentes para la mejora de la Educación (el llamado pacto "Asturias Educa"), la búsqueda de alianzas territoriales y administrativas para frenar los posibles recortes en la Política Agraria Común (PAC), o la exigencia de garantía en el suministro energético para apuntalar el cambio de paradigma industrial del Principado.

La defensa de que se anule el peaje del Huerna, tras el dictamen de la UE que considera irregular su ampliación, también dará pie a una llamada a "mantener la unión política y social" para iniciar una batalla desde el Principado sobre este asunto.

Barbón también enunciará medidas que activará los próximos meses, como la presentación de una Estrategia contra la soledad no deseada (que tendrá plasmación a corto plazo), la aprobación de la Ley de Salud Mental (prevista para el próximo año) o la apertura de nuevos centros de I+D+i o equipamientos educativos y sanitarios en marcha.

En todo caso, Barbón enfatizará que los próximos meses son claves para concretar proyectos de inversión en marcha y consolidar un cambio económico para Asturias.

El socio, como contrapunto

Especial interés tendrá el análisis que del estado de la región haya IU-Convocatoria por Asturias, socio del PSOE en el Ejecutivo asturiano. Aunque la coalición pondrá énfasis en los aspectos relativos a su propia presencia en el Ejecutivo, no ahorrará el mensaje crítico, máxime después de que los análisis internos de la deriva del Gobierno hayan destacado lagunas de coordinación interna en el Gobierno y conflictos en el horizonte, como la hipotética calificación como Proyecto de Interés Estratégico del centro comercial de Costco en Siero, o la implantación de universidades privadas en el Principado.

"Modelo alternativo" del PP

El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, avanzó ayer los principales ejes de su intervención en el próximo debate de orientación política, con el objetivo de exponer "un modelo alternativo de futuro para Asturias". Para Queipo, "en esta comunidad autónoma se avanza al ralentí, todo está siempre supeditado a la burocracia, a la lentitud de las administraciones y a la dejadez" del actual Ejecutivo. El líder popular definió el próximo debate como "una confrontación de dos modelos totalmente distintos", donde su partido defenderá "una Asturias competitiva, liberal y asturianista" frente al modelo socialista que, a su juicio, "busca mantener el poder a costa de las oportunidades de futuro de los asturianos".

Sobre Adrián Barbón, Queipo afirmó que el presidente autonómico está "deseoso de que el Partido Popular no gane las elecciones" y que "apuesta por el estancamiento", mientras que su formación defiende "prosperidad, creación de empleo y mejores condiciones para los servicios públicos".

Respecto al resto de partidos, Vox ya señaló a principios de esta semana que centrará su intervención en "los problemas de los asturianos" y la "nefasta gestión de Barbón", si bien no se quedará solo en la crítica sino que lanzará "Propuestas que son las del sentido común" para afirmar que el futuro de Asturias pasa por "mandar a Barbón a la oposición".

Foro Asturias señaló que poco espera de un debate "que suele ser un refrito de anuncios de Barbón", si bien su portavoz, Adrián Pumares, indicó que "será buen momento para tomar la temperatura a un Gobierno desconectado de la realidad".

Interés especial tendrá la intervención de Covadonga Tomé, del grupo mixto, y probable única aliada del Ejecutivo para aprobar las cuentas de 2026. Tomé ya ha señalado que planteará las "líneas estratégicas" que deberán incluir los futuros presupuestos si el Gobierno quiere contar con su voto.