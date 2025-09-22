Covadonga Tomé llama a movilizarse contra el peaje del Huerna

Presión social para acabar con el peaje del Huerna. Eso es lo que propone la diputada del grupo mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ante “el abuso y el agravio comparativo que supone para nosotros, asturianos y asturianas”, la ampliación de la concesión que firmó el Gobierno de José María Aznar (PP). De hecho, han lanzado la campaña “¿Qué eliges?” para concienciar a la ciudadanía de la necesidad de un movimiento social en las calles.

“El PP opta porque lo pagues tú, a través de bonificaciones; el PSOE por esperar a que el tema se apague, esperando desde el despacho”, dice la campaña. En cambio, añade, Somos Asturies ofrece “la única oportunidad de cambio real, con presión social hasta ganar”.

En este sentido, Tomé afirma que son “la única fuerza con potestad para liderar este movimiento; porque somos las únicas que siempre hemos defendido la supresión del peaje del Huerna sin ambages”.

Recuerda que fue el Partido Popular el que aprobó la prórroga, declarada ilegal ahora por la Unión Europea, con Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento. “Y que el PSOE ha sido y es cómplice de mantener el peaje”.

“A día de hoy, Somos Asturies es la única fuerza que ha llevado -de verdad- el debate del peaje a las calles”, insisten. Su campaña de concienciación social comenzó con la instalación de vallas en la AS-I y la A-6, en el entronque de Gijón (AS-I) y en la confluencia de esta carretera con la A-6, en Mieres.

El Principado ha asegurado que librará hasta las últimas consecuencias la batalla para conseguir la anulación del peaje, a pesar de que esta posición suponga un choque con el Ministerio de Fomento, que ya ha avalado la legalidad de la prórroga.