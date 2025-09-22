La decisión del Principado de autorizar a los cazadores la eliminación de lobos, con un pie en los juzgados

No le va a resultar tan fácil a la Consejería de Medio Rural involucrar a los cazadores para reducir la población de lobos en Asturias. Los ambientalistas están dispuestos a dar la batalla. Así lo ha anunciado el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, que va a estudiar «detalladamente» si la opción de que los cazadores disparen a lobos en las reservas de caza durante sus batidas «cuenta con el consiguiente respaldo legal». Si no es así, iniciarán «los procedimientos oportunos contra la cadena de responsables, tanto desde la autorización administrativa, hasta la ejecución de la muerte de los animales abatidos».

El Fondo recuerda que el lobo no es una especie cinegética en Asturias y que, por tanto, no se puede cazar. «Que los cazadores puedan abatirlo genera una gran incertidumbre legal y se analizará con rigor si pasa el filtro de la normativa aplicable», avisan los ambientalistas.

La Consejería de Medio Rural anunció días atrás, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, que cursará petición a los cazadores para abatir lobos en las reservas de caza donde el cánido provoque más daños, una posibilidad que incluye el plan de gestión aprobado el pasado abril nada más que la especie en las comunidades al norte del Duero dejó de estar incluida en el Listado de protección especial . El departamento que dirige Marcelino Marcos Líndez también ha pedido a los guardas de los cotos que acompañen y apoyen a los agentes del Medio Natural que se ocupan de dar cumplimiento al programa, que en Asturias incluye eliminar 53 ejemplares hasta el próximo marzo.

Eficacia

La justificación del Principado es la necesidad de ser «más eficaz» en la eliminación de lobos. Hasta ahora se desconoce cuántos se han abatido en Asturias, porque Medio Rural se niega a dar la cifra. Tampoco especifican las zonas donde ya se aplican los controles. Lo que sí admitió Marcos Líndez es que ha habido territorios en los que no ha podido efectuarse ningún control, de ahí que se implique a los guardas de los cotos y los cazadores.

Protesta en Gijón contra las "matanzas" de lobos | GRUPO LOBO ASTURIAS / Lobo Asturias

«Si el motivo de implicar a cazadores es la dificultad para alcanzar el número de lobos muertos establecidos en los cupos, quizás la causa no sea tanto la falta de eficacia del método para darles caza, sino la propia escasez de lobos, algo que el gobierno asturiano ni siquiera valora», opinan en el Fondo de Protección del Lobo, que acusa al Gobierno del Principado de mostrar «el más absoluto desprecio a la conservación de la biodiversidad, avanzando hacia una situación de quebranto de las más mínimas políticas con relación al lobo ibérico, en un momento en el que además está pendiente de resolución el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional por la modificación legal que, emprendida desde partidos de la derecha y la ultraderecha, alteró el escenario de conservación del lobo».