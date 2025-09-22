Los fallos informáticos que están agravando (aún más) el calvario para quienes solicitan el reconomiento de la dependencia en Asturias

Un fallo informático tiene a miles de asturianos en vilo y atrapados en lista de espera. Los problemas que genera el nuevo programa de gestión SIGDEAS en la Consejería de Derechos Sociales– falla de continuo, bloquea expedientes, trabas a la migración de datos, etc– tiene prácticamente paralizado el reconocimiento de la situación de dependencia en Asturias desde este verano.

Los problemas han hecho que desde julio los expedientes resueltos sean mínimos y apenas se avance en su resolución. Según los últimos datos hechos públicos por la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, a 30 de junio un total de 52.409 personas habían solicitado el reconocimiento, de las que más de 6.000 tenían pendiente entonces la valoración.

Lo ocurrido con el nuevo software no ha hecho más que agravar una situación que ha colocado al Principado entre las comunidades con más espera para reconocer la dependencia. Lo máximo por ley deben ser 180 días de espera (seis meses), mientras que en Asturias s rondan los 346 días. Según ha podido saber este periódico, en la Consejería de Derechos Sociales se trabaja para poder solventar los problemas, si bien no es fácil.

El SIGDEAS es uno de los seis módulos de la HSUE (historia social única electrónica) que Derechos Sociales tiene en desarrollo actualmente con el objetivo de lograr su implantación completa antes de que acabe el año. La HSUE es una apuesta de la consejería para mejorar la gestión de los servicios sociales al facilitar y agilizar los trámites de los usuarios al estilo de la historia clínica electrónica de salud.

Además del SIGDEAS, la Consejería también trabaja en la implantación del SIGMAS (sistema de información y gestión municipal de servicios sociales de Asturias), SOFI (sistema operativo de familias e infancia), SUAIT/AGU (sistema de gestión del servicio de unidades de atención temprana), SIGCASA (sistema de información para los centros de cuidados de larga duración del Sistema Asturiano de Servicios Sociales) y GECESO (gestión de centros sociales). Los programas que ya funcionan son para el salario social básico, prestaciones no contributivas y familias numerosas.

Beatriz Polledo. / LNE

"Fracaso"

La diputada del PP Beatriz Polledo ha denunciado el "fracaso absoluto" de la gestión de la dependencia por parte del gobierno que dirige el socialista Adrián Barbón. Según los datos de la diputada, en julio la cifra de personas esperando por el reconocimiento superaba las 8.000. Polledo tacha de " chapuza monumental" la implantación del nuevo programa y advierte de que las consecuencias "pueden ser dramáticas" en un tema tan sensible para los ciudadanos.

Por este motivo, reclama que se den explicaciones "inmediatas y soluciones urgentes". Y añade: "No se puede permitir que, por la ineptitud del Gobierno socialista, los dependientes y sus familias sigan pagando las consecuencias. Lo que debía ser una herramienta para agilizar la gestión se ha convertido en un lastre que multiplica la espera y el sufrimiento de quienes más lo necesitan". Polledo ha reclamado al Principado un informe detallado de los reconocimientos a la dependencia que se han tramitado y aprobado en Asturias desde 2018 a la actualidad.