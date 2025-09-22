Finalista de los premios "Barea" una técnica de diagnóstico del HUCA

Una técnica desarrollada por el equipo de Neumología Intervencionista del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para el diagnóstico del cáncer de pulmón y que han incorporado decenas de centros de Europa, África y Latinoamérica, ha sido seleccionada como finalista de uno de los galardones "Profesor Barea".

El denominado método Ariza-Pallarés permite obtener tejidos de calidad por congelación del mediastino –compartimento anatómico situado entre los pulmones y detrás del esternón– que se biopsia para diagnosticar el cáncer de pulmón, entre otros tumores y diferentes enfermedades. "Con la muestra de calidad que se recoge es posible obtener todos los biomarcadores y las determinaciones necesarias para facilitar un tratamiento personalizado y preciso para cada paciente de manera más ágil y eficaz, lo que mejora el diagnóstico y el pronóstico", explican en el Principado.

Este procedimiento fue ideado por el doctor Miguel Ariza junto con su colega Javier Pallarés, y desarrollado por el equipo que dirige el doctor Francisco López. Los integrantes de la unidad de Neumología Intervencionista recibieron el premio "Asturianos del mes" de LA NUEVA ESPAÑA por la innovación de sus procedimientos.