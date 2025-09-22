Herido un montañero al ser alcanzado por un desprendimiento en la canal del Texu, donde murió un alemán hace un año

Una persona ha resultado herida en una pierna en la mañana de este lunes al ser alcanzada por un desprendimiento en la canal del Texu, que comunica Poncebos con Bulnes, en Cabrales.

Se trata de un joven que ha sido trasladado al Hospital de Arriondas por parte del helicóptero del Grupo de Rescate del SEPA.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 10.35 horas. En la llamada se informó de un desprendimiento y de posibles personas sepultadas al inicio de la canal por encima del puente del Zardu. De inmediato se movilizó al Jefe de Bomberos de la Zona Oriente junto a los efectivos de bomberos de los parques de Cangas de Onís y Piloña, además del Grupo de Rescate, tanto a bordo del helicóptero medicalizado, como por tierra, a la unidad canina de rescate y a la unidad de drones. También se informó a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y al personal de la guardería del Parque Nacional de Picos de Europa y al personal del funicular de Bulnes.

A las 11.27 horas el Jefe de Zona informó de que ya se estaba con el varón afectado, que se encontraba acompañado por personal de la guardería del parque, y a las 11.43 horas apuntó que el equipo de rescate ya había iniciado el traslado de la persona herida, que inicialmente presentaba lesiones en una pierna. A las 12.10 horas lo dejaron en el centro hospitalario.

Los efectivos de bomberos valoraron la zona del desprendimiento y apuntaron que lo que cayó fueron varias piedras y no se trató de un desprendimiento de gran tamaño. Las piedras no llegaron a cortar la ruta. Los efectivos de bomberos dieron por finalizada la intervención e iniciaron la retirada de la zona a las 12.09 horas

Es el segundo incidente causado por la caída de rocas que se produce en los Picos de Europa en pocos días. El pasado día 9, una joven alemana falleció al ser alcanzada por una roca en la cabeza cuando bajana de Los Collados, en la rura del Cares.

Y hace poco más de un año, el 1 de septiembre de 2024, falleció otro montañero, también alemán, en la misma canal del Texu, alcanzado por un brutal desprendimiento, en el que también resultó herida la pareja del hombre.

En el presente caso, el accidente se ha producido en otra zona de la canal del Texu, más cercana a la localidad de Bulnes. La canal ha sido cortada a la altura del puente Zardu.