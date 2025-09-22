IRPH: el momento de reclamar

Revise su hipoteca: si su préstamo está referenciado al IRPH en lugar de al euríbor, es probable que haya pagado más de lo debido. Este índice oficial se calcula con el tipo medio de las hipotecas concedidas por bancos y cajas, incluyendo comisiones y diferenciales. Aunque legal, históricamente siempre ha sido más alto que el euríbor.

El propio Banco de España advirtió de la necesidad de aplicar un diferencial negativo, algo que en muchos casos no se hizo. Por ello, quienes lo tienen pactado han soportado mayores intereses. El problema no es que el índice exista, sino cómo se comercializó: sin comparativas claras con el euríbor ni explicaciones comprensibles de su impacto económico.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sus sentencias de 13 de julio de 2023 (C-265/22) y 12 de diciembre de 2024 (C-300/23), ha sido claro: si no hubo información suficiente y transparente, la cláusula puede considerarse abusiva y anularse. Eso abre la puerta a reclamar y recuperar cantidades.

¿Qué puede reclamar?

Si se estima la nulidad de la cláusula IRPH, el consumidor puede optar entre:

1.Anular el contrato, quedando vencido el préstamo, pero reduciendo o anulando la deuda, tras compensar el capital pendiente con todos los intereses pagados

2. Sustituir IRPH por euribor, lo que supone cuotas futuras más bajas y obtener la devolución del exceso pagado.

Y en ambos casos, sobre tales importes a compensar o devolver se aplican intereses legales

Qué abogados elegir

Cueva y Roza es un despacho con oficinas en Oviedo, Gijon y Aviles, con gran experiencia en derecho bancario como miles de clientes satisfechos lo atestiguan, conocen bien los criterios aplicados para conseguir la nulidad del índice, por lo que pueden ayudarle en este tipo de reclamaciones.

Cómo empezar

Compruebe si es su caso:

–No le dieron comparativa con euríbor.

–Nadie le explicó cómo se calcula el IRPH ni su histórico.

–No le aplicaron un diferencial negativo.

–Escanee el QR y use el Simulador IRPH para obtener una estimación orientativa.

–Contacte con el despacho por teléfono, correo o WhatsApp para valorar la reclamación.