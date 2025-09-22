El otoño impone su ley... ¿por cuánto tiempo?: la espectacular caída de temperaturas que ya notan los asturianos

De los 35,5 grados que hizo el pasado jueves en Pola de Somiedo a los 17,3 de máxima de este mismo lunes en Gijón y Castropol media toda una estación. La salida del verano y entrada del otoño en Asturias ha dejado una caída en picado de las temperaturas máximas, que en menos de una semana han bajado casi 14 grados. Lo mismo ha sucedido con las mínimas: los 0,6 bajo cero de este lunes en la vega del Urriellu, en los Picos de Europa, nada tienen que ver con la temperatura más baja del pasado viernes 19, 13,1 grados en Pola de Somiedo.

El otoño ha entrado con peso este año y borrado de un plumazo cualquier sensación estival, si bien las predicciones de la Agencia de Meteorología son muy distintas para una estación que se prolongará hasta el 21 de diciembre. Las mediciones indican que hay una alta probabilidad de que sea un otoño cálido y más bien seco.

Lluvias

Pocas lluvias se esperan para los próximos meses, todo lo contrario también de este lunes, en el que los registros asturianos se han colado entre los más altos de España. En Piloña se recogieron 42,6 litros por metro cuadrado de precipitaciones, seguida de cerca por Gijón y Villayón. En general, el Cantábrico ha sido la zona más azotada por las fuertes lluvias y tormentas, con Santander a la cabeza de los registros: con 84,8 litros por metro cuadrado.

Todo en una jornada en la que Asturias estuvo en alerta por lluvias fuertes y vientos costeros. La previsión para este martes no incluye ningún tipo de alertas, pero mantiene el mal tiempo con nubes generalizadas en todo el Principado.

Habrá también lluvias, pero menos intensas y las temperaturas mínimas seguirán en caída libre, no así las máximas. Serán predominantes también las brumas y bancos de niebla.

Pero quien haya ya guardado la ropa veraniega para sustituirla por los abrigos igual se ha adelantado algo. Porque a la vuelta de la esquina está de nuevo el sol y la recuperación de los termómetros, que aunque no van a alcanzar los registros de la pasada semana, sí que dejarán desde mediados de esta semana temperaturas suaves y agradables, que superarán con creces los 20 grados en varios puntos de la región.

El otoño ha impuesto por ley pero parece que no será por muchos días... Al menos por ahora.