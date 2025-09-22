La psicóloga Vanesa Fernández sustituirá a María Jesús Álvarez al frente de la dirección general de Igualdad

Nuevo relevo en el Gobierno de Asturias. La psicóloga Vanesa Fernández García (Nava, 1981) será la nueva directora general de Igualdad, en sustitución de María Jesús Álvarez, que esta semana será elegida oficialmente como nueva senadora en representación de Asturias en la Junta.

Licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo, Fernández ocupa desde 2020 la jefatura de gabinete de la Consejería de Salud, además de tener una amplia formación en intervención con mujeres víctimas de violencia de género e igualdad. Ha finalizado el máster en Malos Tratos y Violencia de Género de la UNED y el de Práctica Clínica en Salud Mental de la Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo Conductual.

Actualmente cursa el de Prevención, Detección e Intervención de la Violencia Sexual desde una Perspectiva Interdisciplinar en de la Universidad Ramón Llull.

En el campo profesional, ha trabajado como psicóloga general sanitaria, tanto por cuenta propia (2010-2025), como en el Ayuntamiento de Nava, la Federación de Mujeres Progresistas, la entidad Entretodas y la Asociación de Personas Mayores y Familias Solidaridad Intergeneracional.

Actualmente es la secretaria de Bienestar Emocional de la Federación Socialista Asturiana (FSA), en la que también ha sido secretaria de Igualdad (2019-2025) y contra la Violencia de Género (2017-2019).

Fernández sustituirá en el cargo a María Jesús Álvarez, que será nombrada nueva senadora asturiana tras la marcha de Melania Álvarez a la empresa privada. «Es un reto volver en un momento de tanta polarización política, pero pese a esto no podemos desfallecer a la hora de trabajar y hacer las cosas bien», expresó a este periódico poco después de aprobarse su nombramiento hace unos días.